“Ya se cedió el terreno”: Samuel García asegura que el nuevo Estadio de Tigres sí se construirá rumbo al Mundial 2026

Estadio Universitario de la UANL, Tigres, Foto: Club Tigres

En medio de la expectativa de los aficionados felinos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que el nuevo estadio de los Tigres de la UANL finalmente será una realidad.

¿Qué dijo Samuel García?

Durante una entrevista en MVS Noticias, García reveló que el Estado de Nuevo León ya cedió el terreno donde se construirá el inmueble y que la empresa Cemex, encargada del proyecto, se encuentra en la etapa de levantamiento de fondos y venta de palcos.

“Viene el Estadio de Tigres, ya no le muevo mucho porque Faitelson ya ha hecho ruido, pero el Estado de Nuevo León ya cedió el terreno… Se va a hacer, no tengo duda que el estadio se va a hacer”, dijo.

El ‘Gigante de acero’ también acogerá uno de los duelos de repesca para la justa mundialista. (Jovani Pérez)

El mandatario estatal destacó que este nuevo complejo podría transformar la zona de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que será clave rumbo al Mundial 2026, evento del que Monterrey será una de las sedes.

Samuel García no solo afirmó que el terreno ya está cedido, sino que comparó el impacto del Mundial con la visita de Lionel Messi a Monterrey meses atrás, evento que colapsó la ciudad.

“Si Messi movió masa, imaginemos tres o cuatro meses, seis juegos… Tenemos la oportunidad de que estos grandes hitos deportivos transformen la ciudad”.

Además, aseguró que su gobierno trabaja en acciones paralelas como arborización, mejoras en seguridad pública y apoyo a deportistas para preparar a Monterrey de cara al evento mundialista.

El gobernador de Nuevo León también es bien conocido por su pasión hacia los ‘Incomparables’. (Jovani Pérez)

El accidentado camino del nuevo Estadio de Tigres

El anuncio contrasta con lo ocurrido en 2023, cuando el proyecto fue cancelado debido a que la UANL y la empresa Juego de Pelota México no entregaron la evidencia de la donación de 44 mil metros cuadrados necesarios para su construcción, como lo exigía un decreto del Congreso estatal.

En ese entonces, Samuel García incluso reconoció que no estaba en sus manos concretar el proyecto, al tratarse de una iniciativa privada donde el Estado solo aportaría el terreno, permisos y comodatos.

El futuro del estadio ha estado marcado por contradicciones, retrasos y promesas incumplidas, pero ahora el gobernador afirma que la obra está encaminada y que su construcción es inevitable.