Diputados de Nuevo León cancela construcción del nuevo Estadio de Tigres

Estadio Universitario de la UANL, Tigres, Foto: Club Tigres

El proyecto del Nuevo Estadio de Tigres está cancelado, debido a que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la empresa Juego de Pelota México, S.A.P.I de C.V., no entregaron evidencia sobre la donación de un área de 44 mil metros cuadrados en comodato, que servirían para la construcción del inmueble y requisito en las reservas que se impusieron en el decreto autorizado por el Congreso del Estado.

“Está cancelado ya, porque no se cumplió, se tendrá que ver que se planteé un nuevo mecanismo. Hace días el gobernador dijo en medios de comunicación que no había proyecto, contradiciendose a que decía que ya había dos nuevos estadios. Así es que hay que darle el seguimiento jurídico, para darle forma y que los que somos Tigres podamos tener el estadio que nos prometieron”, dio a conocer ESPN en un encuentro con Mauricio Guerra, presidente del congreso de Nuevo León.

Samuel García suena como uno de las posibles figuras presidenciables para el 2024. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, ESPN explicó que el 30 de noviembre era la fecha límite para que la UANL entregara el resto de los terrenos para la construcción del Nuevo Estadio de Tigres.

Para efectos de que entre en vigor el presente Decreto, la Universidad Autónoma de Nuevo León a más tardar el 30 de noviembre del año 2023 deberá otorgar la parte correspondiente del predio a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I de C.V. que formará parte del proyecto integral”, se lee en el decreto que fue publicado el 30 de junio del 2023.

Por su parte, el ex candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, en un encuentro con Multimedios explicó que no estaba dentro de sus manos el tema del nuevo recinto de los Tigres.

“Es el único proyecto que no depende de un servidor. Te juro que todas mis promesas de campaña ya las terminé o están en ejecución”, apuntó.

“El tema del estadio realmente es un proyecto privado, que únicamente el estado de Nuevo León dio el terreno, los permisos y los comodatos, cada vez le metemos más crema y por eso no lo terminamos de cerrar”, señaló.

Estadio Volcán Tigres vs Chivas (Twitter/ @LigaBBVAMX)

“Lo que yo le dije a la raza es que pongamos un alto y comencemos ya, porque si no entre más ambición, no vamos a arrancar. El que está a cargo del proyecto me comentó que este mes invariablemente, más porque vamos a ser campeones, con la novena tenemos que ir por el estadio”, agregó García.