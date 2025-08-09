Muere el hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso

Luis Armando Reynoso López y su cónyuge fallecieron. Foto: x.com

Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, falleció en un accidente carretero este viernes por la tarde en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. El percance cobró también la vida de Paulina Ibarra, esposa de Reynoso López; ambos se trasladaban de regreso a Aguascalientes en un vehículo conducido por Miguel González, quien sufrió lesiones graves y fue hospitalizado de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió alrededor de las 16:49 horas en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur, a unos 25 kilómetros de la capital hidrocálida. Las condiciones de piso mojado por la lluvia y el exceso de velocidad provocaron que el conductor perdiera el control del volante, lo que llevó al vehículo a salir de la cinta asfáltica y volcar varias veces. Elementos de la Guardia Nacional, personal de la Coordinación de Protección Civil y bomberos de Encarnación de Díaz acudieron al sitio para realizar las labores de rescate y auxilio.

Miguel González, chofer de la familia, fue trasladado en helicóptero de la Policía Estatal al Hospital Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes, donde permanece en estado delicado. Las autoridades federales y estatales permanecen atentas al desarrollo de la investigación para clarificar las circunstancias del accidente.

Luis Armando Reynoso Femat, padre del fallecido, militó en el Partido Acción Nacional y fue gobernador de Aguascalientes entre 2004 y 2010. Durante su gestión, impulsó proyectos de obra pública e infraestructura que influyeron en el desarrollo de la capital y el estado. Su administración también fue objeto de polémicas y procesos judiciales posteriores, aunque Reynoso Femat siempre defendió su actuación frente a las autoridades.

El fallecimiento de Reynoso López y su esposa genera conmoción en círculos políticos y sociales de Aguascalientes, por tratarse de integrantes de una familia reconocida en la entidad. El accidente subraya los riesgos asociados a las altas velocidades y condiciones adversas para la conducción, especialmente en las carreteras federales de la región centro-norte del país.

La comunidad de Aguascalientes se suma a las condolencias dirigidas a la familia Reynoso Femat tras este trágico suceso. El estado de salud del conductor permanece como área de atención para los servicios médicos del Hospital Hidalgo.

Cabe mencionar que en 2024 una investigación periodística reveló que Luis Armando Reynoso López, poseía al menos tres propiedades de alto valor en Dubái.

La información, dada a conocer gracias a documentos filtrados y analizados por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), señala que los inmuebles se localizan en zonas exclusivas de la ciudad emiratí.

Hasta el momento la familia no ha ofrecido ningún comunicado.