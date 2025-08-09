“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Florence Cassez mantuvo una relación peculiar con el empresario Eduardo Margolis, quien ha sido señalado como pieza clave dentro de la investigación y montaje orquestado por Genaro García Luna en 2005 | Archivo Infobae México / Netfilx

Israel Vallarta, el hombre detenido junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, fue liberado el 1 de agosto de 2025 tras casi dos décadas en prisión sin sentencia bajo la justicia mexicana. Ante ello, una jueza dictó sentencia absolutoria al no acreditarse su responsabilidad en delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

En Francia, la noticia sobre la liberación de Israel Vallarta generó repercusión mediática después de que la propia Florence Cassez reaccionara a la liberación_

“Je suis très soulagée par la libération d’Israel, qui finalise la mienne” (“Estoy muy aliviada por la liberación de Israel, que completa la mía” en traducción del francés), declaró a la agencia de noticias AFP.

Cabe recordar que la ciudadana francesa fue liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana tras confirmarse violaciones a sus derechos humanos durante el proceso judicial.

La ciudadana francesa declaró a medios de su país que la liberación de Israel Vallarta "complementa la suya" | Archivo Infobae México

Aunque actualmente reside en Dunkerque, Francia ―donde abrió un restaurante llamado Les Gens Heureux―, las actualizaciones del caso Cassez-Vallarta han puesto los reflectores en un punto que fue poco desarrollado en investigaciones y piezas periodísticas desde 2005: ¿qué tipo de “lazo” une a la mujer con el empresario Eduardo Margolis al estar dentro y, ahora, fuera de prisión?

Antecedentes de la relación: Sébastien Cassez y un “negocio millonario”

La historia entre Margolis y Florence Cassez se remonta desde 2004, es decir, previo al desarrollo de la investigación y proceso judicial tras su detención en el rancho “Las Chinitas”. Según las investigaciones periodísticas y la documentación del caso, él era empresario dedicado a servicios de seguridad y blindaje, al tiempo que tenía conexiones en círculos relacionados con autoridades y empresarios del sector como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de esos años.

Ahi se encontraban perfiles públicos como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Sébastien Cassez, hermano de Florence y a quien consideraba su “hombre de confianza”

La relación entre ambos, aunque inicialmente profesional e incluso íntima al presentar a la familia de origen francés al empresario, se tornó tensa y conflictiva, lo que, paradójicamente, permitió que este último conociera a Florence. En 2002, ambos empresarios colaboraban en una empresa de distribución de equipos estéticos y médicos en México.

En la docuserie "El Caso Cassez-Vallarta: una novela criminal", Florence compartió la grabación de una llamada telefónica donde el empresario le dijo que no le haría daño al "ser blanca" | TikTok / @mxico.rojo, Netflix

Sin embargo, las diferencias comerciales se fueron desarrollando hasta llegar a una disputa legal en 2004 cuando Margolis demandó a Sébastien por abuso de confianza y robo de equipo.

El “apoyo” desde el encierro: Margolis ve con ojos de “víctima” a Cassez

Durante la prisión de la mujer francesa, Margolis mostró interés en mantener comunicación con ella y en ocasiones manifestó públicamente cierto apoyo. La relación entre ambos ha sido objeto de análisis debido a que Margolis aparece en registros de llamadas y documentos judiciales vinculados a la investigación, así como en la docuserie de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”.

Sebastien, preocupado por la imagen pública y la defensa jurídica de su hermana, enfrentó a Margolis por lo que consideraba intentos de controlar la narrativa mediática y limitar la participación familiar en las decisiones legales. La disputa fue visible en declaraciones públicas y en el manejo de las relaciones con las autoridades mexicanas, francesas y los medios de comunicación.

La conversación entre Margolis y Cassez desató diversas críticas por un aparente racismo, lo cual llevó a que el presidente AMLO se pronunciara al respecto | Cuartoscuro

En este contexto, Margolis y Sébastien también tuvieron desencuentros respecto al papel de cada uno en la defensa de Florence y con acusaciones mutuas sobre intereses personales y empresariales que, según fuentes oficiales, complicaron las gestiones para garantizar un juicio justo.

Algunos testimonios también indican que el antiguo integrante del Mossad (cuerpo de inteligencia que radica en el Estado de Israel) veía a Cassez como una figura víctima de irregularidades judiciales.

La llamada registrada en libertad: ¿“blancos” en la investigación?

Esta polémica volvió a reavivarse en la pieza de la cadena de streaming y la llamada telefónica en la que los involucrados se refieren a sí mismos como “blancos”, expresión que fue entendida como “estar fuera del alcance de sanciones o controles judiciales”.

Margolis aparece mencionado en la docuserie y en reportes periodísticos por su cercanía con actores clave en la investigación. Sin embargo, la revelación de esta llamada tuvo mayor peso llegó al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual condenó las expresiones y dijo que, en su gobierno, no se permitirían impunidad o privilegios para cualquier persona.

López Obrador dijo que se seguirían las investigaciones por el caso Cassez-Vallarta se harían "sin privilegios ni impunidad" | Galo Cañas / Cuartoscuro

“No permitiremos impunidad ni privilegios para nadie. Las autoridades deben actuar con imparcialidad y respeto a la ley. No hay espacio para que alguien se considere intocable o ‘blanco’. Se están haciendo las investigaciones correspondientes y quienes resulten responsables serán sancionados.”

¿Vallarta y Cassez han vuelto a hablar o “apoyarse”? Esto dijo Mary Sainz

Mary Sainz, quien fue la primera en confirmar la liberación de Vallarta Cisneros del Penal del Altiplano la noche del jueves 31 de julio, comentó en entrevista para Infobae México que han mantenido contacto con Cassez durante todo el proceso legal de su esposo.

Aunque no han podido comunicarse directamente con la ciudadana francesa tras la liberación, Sainz aseguró que Florence ha participado activamente compartiendo notas y publicaciones relacionadas con la situación legal de Vallarta.

Mary Sainz explicó que el apoyo de Florence Cassez se ha visto principalmente en redes sociales y con el hashtag "#IsraelVallartaLibreYa" | Shashénka Gutiérrez / Agencia EFE

“Ella ha participado en re-compartir los tuits que comparto, las notas y todo eso. De alguna forma sabemos que ella también es parte de esto, como víctima de un montaje que se publicó y un falso culpable”, afirmó.