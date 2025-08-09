México

¿Cómo viajar gratis en el Metro de la CDMX sin la credencial del INAPAM?

El beneficio, otorgado tras un sencillo trámite presencial, garantiza acceso sin costo y protege la integridad del programa

Por Gerardo Lezama

El pase especial del Metro
El pase especial del Metro de CDMX permite a adultos mayores viajar gratis sin credencial del INAPAM. (X/ @MetroCDMX)

El pase especial de cortesía que otorga el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México ha transformado la movilidad de miles de adultos mayores, permitiéndoles desplazarse sin costo por toda la red, incluso si no cuentan con la credencial del INAPAM.

Este beneficio, que se ha consolidado como una herramienta clave para la inclusión y la dignidad de las personas mayores, funciona a través de una tarjeta personalizada que elimina la necesidad de recargas y trámites complejos.

El acceso a este pase gratuito no exige la credencial del INAPAM, lo que amplía el alcance del programa y facilita que cualquier persona de 60 años o más pueda solicitarlo.

El único requisito indispensable es presentar una identificación oficial vigente que acredite la edad, como la INE, el pasaporte u otra identificación con fotografía.

Además, el trámite requiere la presencia física del solicitante para la toma de una fotografía, asegurando así la personalización y la seguridad del beneficio.

La tarjeta personalizada elimina recargas
La tarjeta personalizada elimina recargas y trámites complejos para adultos mayores en el Metro de la Ciudad de México. Foto: X/@Duckmx.

El proceso para obtener el pase es sencillo y directo. Los interesados deben acudir personalmente a las oficinas de atención del Metro, ubicadas dentro de la estación Juárez de la Línea 3 (color verde olivo).

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Una vez completados los requisitos, el solicitante recibe una tarjeta personalizada que le permite ingresar a cualquier línea del Metro sin costo alguno.

Este pase es completamente gratuito y no requiere pagos posteriores ni recargas, lo que representa una ventaja significativa frente a otros sistemas de acceso.

La tarjeta de cortesía es estrictamente personal e intransferible. Solo puede utilizarla el adulto mayor al que se le otorgó, y cualquier intento de uso indebido puede derivar en la cancelación definitiva del pase. Esta medida busca proteger la integridad del programa y garantizar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes corresponde.

El trámite del pase gratuito
El trámite del pase gratuito solo requiere identificación oficial y presencia física del solicitante en la estación Juárez. Crédito: X/@Lufere3.

El programa del STC Metro ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la Ciudad de México, al ofrecerles una alternativa de transporte segura, cómoda y sin costo.

Además, si durante el trámite se detectan irregularidades, como cobros indebidos o malas prácticas, existe la posibilidad de presentar una denuncia anónima a través del Portal Anticorrupción de la CDMX, reforzando así la transparencia y la confianza en el sistema.

En síntesis, viajar gratis en el Metro de la CDMX sin la credencial del INAPAM es posible gracias a este pase especial, que solo exige comprobar la edad con una identificación oficial y realizar el trámite presencial en la estación Juárez.

Esta iniciativa representa un avance en la garantía de derechos y la movilidad para los adultos mayores de la capital mexicana.

