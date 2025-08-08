¿Quieres hacer trámites en línea? Así se usan las cuentas Llave MX y Llave CDMX

El Gobierno Federal y el de la Ciudad de México han desarrollado plataformas digitales que permiten realizar trámites desde casa

En un esfuerzo por digitalizar los servicios públicos, tanto el Gobierno Federal como el de la Ciudad de México han implementado plataformas que permiten a la ciudadanía realizar trámites desde casa, sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Estas herramientas son conocidas como Cuenta Llave MX y Cuenta Llave CDMX, y aunque tienen funciones similares, están destinadas a niveles de gobierno distintos. Te explicamos cómo funcionan, en qué se diferencian y cómo puedes registrarte.

Llave CDMX: para trámites en la Ciudad de México

La Cuenta Llave CDMX (llave.cdmx.gob.mx) es la plataforma digital oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Su objetivo principal es autenticar la identidad de los usuarios y permitir el acceso a más de 100 trámites en línea, sin necesidad de acudir a ventanillas.

Entre los trámites más comunes que se pueden realizar con esta cuenta destacan:

Pago de multas de tránsito

Solicitud de actas del Registro Civil

Renovación de licencia de conducir

Constancia de antecedentes no penales

Trámites fiscales, de vivienda y otros servicios locales

¿Cómo registrarte? Solo necesitas tener tu CURP a la mano y seguir estos pasos:

Ingresa a llave.cdmx.gob.mx Haz clic en “Crear cuenta” Completa el formulario con tus datos personales Crea una contraseña y acepta los términos Confirma tu cuenta desde tu correo electrónico

Llave MX: para trámites federales en todo el país

Por otro lado, la Cuenta Llave MX (llavemx.gob.mx) es una iniciativa del Gobierno de México para facilitar el acceso a trámites y servicios de dependencias federales, incluyendo becas y programas sociales.

Con esta cuenta puedes acceder a:

Beca Benito Juárez

Jóvenes Construyendo el Futuro

Programa de Mujeres con Bienestar

Corrección de actas federales

Registro como proveedor del gobierno

Creación de expediente digital para personas físicas o morales

¿Cómo crear tu cuenta Llave MX?

Ingresa a llavemx.gob.mx Da clic en “Crear cuenta” Captura tu CURP y verifica el captcha Llena tus datos personales y de contacto Elige una contraseña y confirma tu correo

Las cuentas Llave MX y Llave CDMX son plataformas oficiales que facilitan el acceso a trámites gubernamentales en línea, ya sea a nivel federal o local, sin necesidad de acudir a oficinas

Si vives en la Ciudad de México o necesitas realizar trámites locales, tu opción es la Cuenta Llave CDMX. En cambio, si buscas acceder a programas federales o servicios nacionales, necesitas registrarte en Llave MX. Ambas plataformas son seguras, gratuitas y diseñadas para facilitar la vida de los ciudadanos en la era digital.