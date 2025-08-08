México

¿Quieres hacer trámites en línea? Así se usan las cuentas Llave MX y Llave CDMX

El Gobierno Federal y el de la Ciudad de México han desarrollado plataformas digitales que permiten realizar trámites desde casa

Por Lorna Huitrón

Guardar
El Gobierno Federal y el
El Gobierno Federal y el de la Ciudad de México han desarrollado plataformas digitales que permiten realizar trámites desde casa

En un esfuerzo por digitalizar los servicios públicos, tanto el Gobierno Federal como el de la Ciudad de México han implementado plataformas que permiten a la ciudadanía realizar trámites desde casa, sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Estas herramientas son conocidas como Cuenta Llave MX y Cuenta Llave CDMX, y aunque tienen funciones similares, están destinadas a niveles de gobierno distintos. Te explicamos cómo funcionan, en qué se diferencian y cómo puedes registrarte.

Llave CDMX: para trámites en la Ciudad de México

La Cuenta Llave CDMX (llave.cdmx.gob.mx) es la plataforma digital oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Su objetivo principal es autenticar la identidad de los usuarios y permitir el acceso a más de 100 trámites en línea, sin necesidad de acudir a ventanillas.

Entre los trámites más comunes que se pueden realizar con esta cuenta destacan:

  • Pago de multas de tránsito
  • Solicitud de actas del Registro Civil
  • Renovación de licencia de conducir
  • Constancia de antecedentes no penales
  • Trámites fiscales, de vivienda y otros servicios locales

¿Cómo registrarte? Solo necesitas tener tu CURP a la mano y seguir estos pasos:

  1. Ingresa a llave.cdmx.gob.mx
  2. Haz clic en “Crear cuenta”
  3. Completa el formulario con tus datos personales
  4. Crea una contraseña y acepta los términos
  5. Confirma tu cuenta desde tu correo electrónico

Llave MX: para trámites federales en todo el país

Por otro lado, la Cuenta Llave MX (llavemx.gob.mx) es una iniciativa del Gobierno de México para facilitar el acceso a trámites y servicios de dependencias federales, incluyendo becas y programas sociales.

Con esta cuenta puedes acceder a:

  • Beca Benito Juárez
  • Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Programa de Mujeres con Bienestar
  • Corrección de actas federales
  • Registro como proveedor del gobierno
  • Creación de expediente digital para personas físicas o morales

¿Cómo crear tu cuenta Llave MX?

  1. Ingresa a llavemx.gob.mx
  2. Da clic en “Crear cuenta”
  3. Captura tu CURP y verifica el captcha
  4. Llena tus datos personales y de contacto
  5. Elige una contraseña y confirma tu correo
Las cuentas Llave MX y
Las cuentas Llave MX y Llave CDMX son plataformas oficiales que facilitan el acceso a trámites gubernamentales en línea, ya sea a nivel federal o local, sin necesidad de acudir a oficinas

Si vives en la Ciudad de México o necesitas realizar trámites locales, tu opción es la Cuenta Llave CDMX. En cambio, si buscas acceder a programas federales o servicios nacionales, necesitas registrarte en Llave MX. Ambas plataformas son seguras, gratuitas y diseñadas para facilitar la vida de los ciudadanos en la era digital.

Temas Relacionados

Cuenta Llave MXCuenta Llave CDMXGobierno FederalGobierno CDMXtrámites en líneamexico-noticias

Más Noticias

Este es el efecto del fluoruro de estaño y razón del retiro de la pasta Colgate Total Clean Mint

La Cofepris hizo la alerta a los consumidores el pasado 4 de agosto

Este es el efecto del

Descubren megalodón en cenote: INAH exhibe hallazgo en museo de Tulum, Quintana Roo

A 28 metros de profundidad se descubrieron restos de este depredador marino prehistórico que se extinguió hace dos millones de años

Descubren megalodón en cenote: INAH

Quién es la Dra. Lares, la nueva compañera del Dr. Simi, que lo acompañará en su misión por la salud

Con un diseño en peluche y botarga, la Dra. Lares se integra al imaginario visual de la cadena farmacéutica

Quién es la Dra. Lares,

FGR asegura 900 kilos de metanfetamina en Chiapas a través de la Agencia de Investigación Criminal

Un operativo en Palenque permitió que las autoridades también aseguraran un arma de fuego y bultos de sosa cáustica

FGR asegura 900 kilos de

Más de mil minutos de tremor sacudieron al Popocatépetl en las últimas 24 horas

Durante la mañana se observó una emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, con dirección oeste suroeste

Más de mil minutos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura 900 kilos de

FGR asegura 900 kilos de metanfetamina en Chiapas a través de la Agencia de Investigación Criminal

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

Militares detienen a tres mujeres que cargaban con fusiles AK-47 y municiones en Culiacán

Sheinbaum dijo que no estaba al tanto de los vínculos de Maduro con el Cártel de Sinaloa: “Es la primera vez que lo oímos”

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma se agarran a almohadazos por un trend de TikTok: “Natural, no como Ángela y Nodal”

Facundo desaparece de La Casa de los Famosos México: habitantes se preocupan y las redes sociales especulan

José Madero en CDMX: Sede, preventa, fecha y todo lo que debes saber para ir a su concierto

Estadio GNP Seguros: a un año de su reapertura estos son los conciertos que hubo y todos los que vienen

Priscilla Valverde es duramente atacada en redes sociales y su equipo responde: “Desprecio y discriminación”

DEPORTES

Esposa de Sergio Canales da

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Osmar Olvera logra que Ma Jin se quede en México como su entrenadora: “Hablé con la presidenta y se resolvió”

Samuel García confirma duelo de repechaje para el Mundial 2026 en Monterrey

Dónde ver los partidos de los Playoffs LMB 2025, fecha y horarios

¿Posible reencuentro con Messi? Selección Mexicana tendría un duelo amistoso con Argentina