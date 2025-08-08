Qué le pasó a Mariana Botas en los dedos y por qué advirtió que no se espanten al verlos en La Casa de los Famosos México

La actriz no ha hablado sobre el tema dentro de La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mariana Botas comienza a dividir opiniones por su participación en La Casa de los Famosos México luego de que aceptara hacer una alianza con Ninel Conde, Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalílah Polanco.

Sin embargo, más allá de los conflictos y enfrentamientos que se viven dentro del reality show, la integrante de “Envinadas” advirtió sobre uno de sus dedos antes de entrar a la casa, incluso pidió que no se asustaran.

Así luce actualmente Mariana Botas, a sus 35 años (IG)

Cuál es el padecimiento con el que vive Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Después de que la actriz y comediante fue anunciada como habitante, acudió a varias entrevistas para sincerase sobre las posibles actitudes que podría tener dentro de la casa.

En una plática con Tania Rincón, Botas confesó que uno de los temas por los que más ha sido cuestionada son sus dedos, pues no lucen como los de cualquier otra persona.

“Tengo los dedos chuecos de nacimiento y entonces mucha gente es de ¿qué le pasó a Mariana? ¿cómo tuerce los dedos así? Que feos dedos, ¿qué se hizo? El photoshop está mal hecho, se le nota en los dedos", recordó.

La actriz es parte de La Casa de los Famosos México. Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

De acuerdo con la actriz, el físico de sus dedos no está relacionado con ninguna enfermedad, solo lucen así desde nacimiento, por lo que pidió al público que no espanten al verlos en la televisión.

“Pues no me he hecho nada, así son mis manos, amigos, y entonces tengo mis dedos chuecos, no se espanten cuando los vean en La Casa de los Famosos México”, agregó.

Hasta ahora, el tema no ha sido abordado dentro del reality show 24/7; sin embargo, parte de los televidentes comienzan a estar en desacuerdo con las actitudes de la actriz.

Quién es Mariana Botas, habitante de La Casa de los Famosos México

Nacida en la Ciudad de México el 29 de enero de 1990, Mariana Botas inició su trayectoria artística desde muy pequeña y ha logrado consolidar su presencia tanto en el mundo de la actuación como en las redes sociales.

(IG)

Además de mantener una actividad constante en el mundo digital y explorar su faceta como cantante, la actriz y comediante alcanzó gran notoriedad interpretando a Martina López, la hija adolescente en el programa de comedia “Una Familia de Diez”.

La serie creada por Jorge Ortiz de Pinedo amplió su popularidad tras sus primeros pasos en las telenovelas como “Una luz en el camino”; desde entonces, poco a poco se ha ido abriendo parte en la industria. Actualmente, es parte del programa de YouTube “Envinadas”.