México

Qué le pasó a Mariana Botas en los dedos y por qué advirtió que no se espanten al verlos en La Casa de los Famosos México

La actriz habló sobre su padecimiento días antes de entrar al reality show de 24/7

Por Jazmín González

Guardar
La actriz no ha hablado
La actriz no ha hablado sobre el tema dentro de La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mariana Botas comienza a dividir opiniones por su participación en La Casa de los Famosos México luego de que aceptara hacer una alianza con Ninel Conde, Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalílah Polanco.

Sin embargo, más allá de los conflictos y enfrentamientos que se viven dentro del reality show, la integrante de “Envinadas” advirtió sobre uno de sus dedos antes de entrar a la casa, incluso pidió que no se asustaran.

Así luce actualmente Mariana Botas,
Así luce actualmente Mariana Botas, a sus 35 años (IG)

Cuál es el padecimiento con el que vive Mariana Botas en La Casa de los Famosos 3

Después de que la actriz y comediante fue anunciada como habitante, acudió a varias entrevistas para sincerase sobre las posibles actitudes que podría tener dentro de la casa.

En una plática con Tania Rincón, Botas confesó que uno de los temas por los que más ha sido cuestionada son sus dedos, pues no lucen como los de cualquier otra persona.

Tengo los dedos chuecos de nacimiento y entonces mucha gente es de ¿qué le pasó a Mariana? ¿cómo tuerce los dedos así? Que feos dedos, ¿qué se hizo? El photoshop está mal hecho, se le nota en los dedos", recordó.

La actriz es parte de
La actriz es parte de La Casa de los Famosos México. Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

De acuerdo con la actriz, el físico de sus dedos no está relacionado con ninguna enfermedad, solo lucen así desde nacimiento, por lo que pidió al público que no espanten al verlos en la televisión.

“Pues no me he hecho nada, así son mis manos, amigos, y entonces tengo mis dedos chuecos, no se espanten cuando los vean en La Casa de los Famosos México”, agregó.

Hasta ahora, el tema no ha sido abordado dentro del reality show 24/7; sin embargo, parte de los televidentes comienzan a estar en desacuerdo con las actitudes de la actriz.

Quién es Mariana Botas, habitante de La Casa de los Famosos México

Nacida en la Ciudad de México el 29 de enero de 1990, Mariana Botas inició su trayectoria artística desde muy pequeña y ha logrado consolidar su presencia tanto en el mundo de la actuación como en las redes sociales.

(IG)
(IG)

Además de mantener una actividad constante en el mundo digital y explorar su faceta como cantante, la actriz y comediante alcanzó gran notoriedad interpretando a Martina López, la hija adolescente en el programa de comedia “Una Familia de Diez”.

La serie creada por Jorge Ortiz de Pinedo amplió su popularidad tras sus primeros pasos en las telenovelas como “Una luz en el camino”; desde entonces, poco a poco se ha ido abriendo parte en la industria. Actualmente, es parte del programa de YouTube “Envinadas”.

Temas Relacionados

Mariana BotasLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

El periodista de TUDN vinculó el nombre de una figura importante de La Noria

David Faitelson señala a supuesto

Nuevo León se prepara para el Mundial, Samuel García anuncia inversión de 58 mil mdp en movilidad

El crecimiento de la movilidad responde al fuerte aumento del parque vehicular local, que pasó de dos a tres millones de automóviles en solo ocho años

Nuevo León se prepara para

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Tabasco, según la IA?

Tres localidades del estado están dentro del programa turístico

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

El sujeto conducía un automóvil con placas de Guerrero

Detienen a hombre que conducía

Sergio Gutiérrez fue invitado a fiesta VIP de la F1: “Ofrecimos 2 cortesías”, dice club 51

El diputado de Morena ha acusado que se trata de una “campaña de desinformación”, luego de ser exhibido por usar supuesta prendas de lujo

Sergio Gutiérrez fue invitado a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que conducía

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

ENTRETENIMIENTO

Feria de la torta 2025:

Feria de la torta 2025: fechas, horario y cómo llegar a la tradicional muestra

Martha Figueroa no volverá a Ventaneando ni como invitada: “No me interesa”

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

¿Por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo? 

DEPORTES

David Faitelson señala a supuesto

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México