Programa de la CDMX que otorgará hasta mil 500 pesos a universitarios: fechas y requisitos

Con el inicio de la segunda mitad de 2025, varios programas sociales en la Ciudad de México han comenzado a abrir nuevas convocatorias para incorporar un mayor número de beneficiarios.
Uno de estos apoyos es la "Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025″, iniciativa que durante el primer semestre del año benefició a más de 75 mil jóvenes residentes de la capital.
El Gobierno de la CDMX informó que el programa está dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas, cuyas modalidades de estudio sean mixtas o escolarizadas.
Para el segundo semestre de 2025, la meta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 es llegar a 100 mil jóvenes, con el propósito de que estudiantes de licenciatura reciban un apoyo bimestral de 1,500 pesos.
Fechas y requisitos de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025
La convocatoria de de este programa fue publicada en la Gaceta de la Ciudad de México e indica que el proceso de registro para los estudiantes interesados comenzó el 6 de agosto.
Hasta el momento, no se ha establecido una fecha límite para el cierre de la convocatoria, ya que conforme a lo estipulado, el registro permanecerá abierto hasta que se alcance el objetivo de 100 mil beneficiarios, conforme a la meta planteada por el programa.
El monto que obtendrán las personas beneficiarias será un apoyo económico bimestral de $1,500.00 a partir del periodo en el cual seas seleccionada, a través del mecanismo que se determine.
Entre los requisitos que deberán cubrir quienes busquen ser parte de este programa, son:
- 1. Residir en la Ciudad de México, en zonas con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).
- 2. Estar inscrito en el ciclo escolar vigente, en alguna institución pública en la Ciudad de México o en algún plantel de una Universidad Nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.
- 3. No ser beneficiario de otro apoyo económico o programa social.
Entre los documentos digitalizados que pedirá este programa son la CURP actualizada, comprobante de inscripción, comprobante de domicilio de la CDMX, contar con cuenta Llave CDMX y correo electrónico.
Los resultados de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios en la CDMX se darán a conocer a través de su página oficial de Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).
En el caso de que la cantidad de solicitudes aceptadas rebase el límite de 100 mil beneficiarios, se conformará una lista de espera.