Programa de la CDMX que otorgará hasta mil 500 pesos a universitarios: fechas y requisitos

La Beca de Transporte para Universitarios 2025 está disponible en CDMX. (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Con el inicio de la segunda mitad de 2025, varios programas sociales en la Ciudad de México han comenzado a abrir nuevas convocatorias para incorporar un mayor número de beneficiarios.

Uno de estos apoyos es la "Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025″, iniciativa que durante el primer semestre del año benefició a más de 75 mil jóvenes residentes de la capital.

El Gobierno de la CDMX informó que el programa está dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas, cuyas modalidades de estudio sean mixtas o escolarizadas.

Para el segundo semestre de 2025, la meta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 es llegar a 100 mil jóvenes, con el propósito de que estudiantes de licenciatura reciban un apoyo bimestral de 1,500 pesos.

Fechas y requisitos de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025

La convocatoria de de este programa fue publicada en la Gaceta de la Ciudad de México e indica que el proceso de registro para los estudiantes interesados comenzó el 6 de agosto.

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha límite para el cierre de la convocatoria, ya que conforme a lo estipulado, el registro permanecerá abierto hasta que se alcance el objetivo de 100 mil beneficiarios, conforme a la meta planteada por el programa.

El monto que obtendrán las personas beneficiarias será un apoyo económico bimestral de $1,500.00 a partir del periodo en el cual seas seleccionada, a través del mecanismo que se determine.

El apoyo económico para estudiantes universitarios será de mil 500 pesos en la CDMX.

Entre los requisitos que deberán cubrir quienes busquen ser parte de este programa, son:

1. Residir en la Ciudad de México, en zonas con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).

2. Estar inscrito en el ciclo escolar vigente, en alguna institución pública en la Ciudad de México o en algún plantel de una Universidad Nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México ( ZMVM ), modalidad mixta o escolarizada.

3. No ser beneficiario de otro apoyo económico o programa social.

Entre los documentos digitalizados que pedirá este programa son la CURP actualizada, comprobante de inscripción, comprobante de domicilio de la CDMX, contar con cuenta Llave CDMX y correo electrónico.

Los resultados de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios en la CDMX se darán a conocer a través de su página oficial de Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).

En el caso de que la cantidad de solicitudes aceptadas rebase el límite de 100 mil beneficiarios, se conformará una lista de espera.