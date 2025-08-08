México

Programa de la CDMX que otorgará hasta mil 500 pesos a universitarios: fechas y requisitos

Está enfocado a estudiantes en modalidad mixta o escolarizada, solo en instituciones públicas

Por Jaqueline Viedma

Guardar
La Beca de Transporte para
La Beca de Transporte para Universitarios 2025 está disponible en CDMX. (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Con el inicio de la segunda mitad de 2025, varios programas sociales en la Ciudad de México han comenzado a abrir nuevas convocatorias para incorporar un mayor número de beneficiarios.

Uno de estos apoyos es la "Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025″, iniciativa que durante el primer semestre del año benefició a más de 75 mil jóvenes residentes de la capital.

El Gobierno de la CDMX informó que el programa está dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios inscritos en instituciones públicas, cuyas modalidades de estudio sean mixtas o escolarizadas.

Para el segundo semestre de 2025, la meta de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 es llegar a 100 mil jóvenes, con el propósito de que estudiantes de licenciatura reciban un apoyo bimestral de 1,500 pesos.

Fechas y requisitos de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más&nbsp;2025

La convocatoria de de este programa fue publicada en la Gaceta de la Ciudad de México e indica que el proceso de registro para los estudiantes interesados comenzó el 6 de agosto.

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha límite para el cierre de la convocatoria, ya que conforme a lo estipulado, el registro permanecerá abierto hasta que se alcance el objetivo de 100 mil beneficiarios, conforme a la meta planteada por el programa.

El monto que obtendrán las personas beneficiarias será un apoyo económico bimestral de $1,500.00 a partir del periodo en el cual seas seleccionada, a través del mecanismo que se determine.

El apoyo económico para estudiantes
El apoyo económico para estudiantes universitarios será de mil 500 pesos en la CDMX.

Entre los requisitos que deberán cubrir quienes busquen ser parte de este programa, son:

  • 1. Residir en la Ciudad de México, en zonas con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).
  • 2. Estar inscrito en el ciclo escolar vigente, en alguna institución pública en la Ciudad de México o en algún plantel de una Universidad Nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.
  • 3. No ser beneficiario de otro apoyo económico o programa social.

Entre los documentos digitalizados que pedirá este programa son la CURP actualizada, comprobante de inscripción, comprobante de domicilio de la CDMX, contar con cuenta Llave CDMX y correo electrónico.

Los resultados de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios en la CDMX se darán a conocer a través de su página oficial de Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).

En el caso de que la cantidad de solicitudes aceptadas rebase el límite de 100 mil beneficiarios, se conformará una lista de espera.

Temas Relacionados

CDMXBeca a universitarias y universitarios para transporte y más, 2025SECTSECTEI CDMXestudiantes universitariosZona Metropolitana del Valle de MéxicoApoyo para transportemexico-noticias

Más Noticias

Cuál fue el suceso que involucra a Lorenzo Córdova y la SCJN ordenó eliminar de libros de la SEP

El exconsejero presidente del INE recibió un amparo de la SCJN para evitar ser mencionado en los libro

Cuál fue el suceso que

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así luce el primer carril de la ruta “La Gran Tenochtitlán”

Las autoridades capitalinas pusieron en marcha pruebas piloto de la ciclovía

Ciclovía en Tlalpan CDMX: así

José Ramón López Beltrán contesta a quienes criticaron sus vacaciones: “No soy funcionario público”

José Ramón fue captado junto a su familia en las instalaciones del resort Vidanta Riviera Maya, del empresario Daniel Chávez

José Ramón López Beltrán contesta

Conoce a Miguel Osorio Vargas, el hijo de Osorio Chong, que roba suspiros dentro de la política mexicana

El entorno familiar de Osorio Vargas ha estado marcado por la participación en el servicio público

Conoce a Miguel Osorio Vargas,

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

El delantero de Chivas y máximo goleador de la Selección Mexicana revela que tiene pareja, desatando especulaciones entre sus seguidores

“Creíste que por mi forma
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reclutados en redes sociales y

Reclutados en redes sociales y adiestrados en Zacatecas: así ocurrió el asesinato de dos adolescentes en Sinaloa

¿En tierra de AMLO? Operativo federal logra asegurar casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

CIDH repudia asesinatos de Ernesto Vázquez Reyna y Mario Machuca en Tamaulipas y Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

‘Labubu y su Multiuniverso’ en

‘Labubu y su Multiuniverso’ en CDMX: fechas y precios para el show del personaje viral

Maquillista de Ninel Conde revela si es verdad que entra a La Casa de los Famosos para arreglar a la actriz

¿Qué cirugías se ha hecho Ninel Conde en la cara para lucir de 30 a los casi 50?

Cuál es el tratamiento de la posible enfermedad incurable que padece Yolanda Andrade

Wendy Guevara revela cuántos años mantuvo a Marlon y a su familia: “Le das la mano y te muerde”

DEPORTES

“Creíste que por mi forma

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”

Isaac del Toro termina cuarto en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos

Este es el equipo que dirigirá Juan Reynoso, entrenador que hizo campeón a Cruz Azul

Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup