Primer subasta del INDEP en gobierno de Sheinbaum rompe récord de recaudación con más de 40 mdp: ¿En qué se invertirán?

La titular del INDEP anunció que durante agosto se emitirán nuevas convocatorias para subastas a sobre cerrado y martillo

Por Fernanda López-Castro

Mónica Fernández indicó que se recaudaron más de 40 millones de pesos en la subasta. | Presidencia

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), informó que en la primera subasta en línea realizó recientemente el actual gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, recaudó un total de 40 millones de 951 mil pesos, un monto mayor a los que se registraron anteriormente.

En la conferencia La Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal detalló que 15 mil 218 personas se dieron de alta en el sistema para participar en la subasta, pero solo 867 estuvieron activas en la puja de los más de 145 mil artículos de lujo, autos e inmuebles que se ofertaron.

Sin embargo, precisó que del total de bienes se obtuvieron ofertas firmes para 107 mil 409 artículos como autos y joyas, es decir, el 73% están vendidos o comprometidos para pago.

Destacó que esto último suma un monto de 26 millones 364 mil 306 pesos, mientras que de los 218 inmuebles que se ofertaron, solo se vendieron 16, con los cuales se obtuvo la cantidad de 14 millones 545 mil 665 pesos.

Agregó que también se subastaron 10 activos financieros, de los cuales solo se vendió uno por 41 mil 500 pesos.

Información en desarrollo...

