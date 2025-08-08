Hijos de expresidentes AMLO y Calderón se confrontan en redes sociales

Hijos de expresidentes se confrontan en redes. Foto: Infobae México

Recientemente se han dado a conocer y se ha viralizado videos, imágenes y documentos que señalan que militantes de Morena, el partido en el poder, se encuentran en viajes ostentosos en el extranjero, pese a que la corriente política se ha abanderado durante años en la austeridad económica y han intentado marcar una distancia del llamado “neoliberalismo”, hoy más que nunca su discurso se tambalea.

Opositores políticos han señalado la hipocresía de los militantes de Morena y les han cuestionado el origen de los recursos con que viajan y los motivos, aunque muchos de ellos han señalado que son vacaciones pagadas con ingresos propios.

La tensión incrementó cuando Andrés Manuel López Beltrán, -hijo de Andrés Manuel López Obrador- fue captado viajando en Japón, lo que provocó réplicas y llamadas a manejarse con principios y austeridad, por parte de otros partidarios e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum o la dirigente del partido Luisa María Alcalde.

“Andy” López Beltrán se ha defendido en repetidas ocasiones, sin embargo, hoy protagonizó una confrontación en redes sociales, con Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón.

Sus padres son acérrimos enemigos por el contexto en que se dio la victoria de Felipe Calderón por encima de López Obrador en las elecciones de 2006.

Los argumentos giran en torno al enriquecimiento del actual Secretario de Organización del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

Luis Felipe Calderón publicó “Mi padre llegó a trasladarse en helicóptero presidencial porque era presidente (así funciona en muchos países), y llegué a acompañarlo en ocasiones.

Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá” en una clara alusión al militante de Morena.

Posteriormente Obrador hijo respondió “Tu papá Felipe Calderón no “llegó” a la presidencia: Se la robó con un fraude electoral. Ustedes se paseaban en helicópteros y aviones presidenciales a cargo del erario público mientras el pueblo de México se empobrecía más”.

Respecto a los viajes en avión, Luis Felipe Calderón reviró y exigió las pruebas del fraude que por muchos años se le ha atribuido al expresidente panista: “No voy a entrar en debate de aeronaves, que seguro costaron menos que los contratos millonarios que les dieron a tu tía y tus cuates.

Pd: No hubo ningún fraude, pero si después de casi 20 años, por fin tienes evidencia de eso, preséntala, porque siempre llegan con cajas vacías”.

El argumento final de Andy fue “Ya te dediqué unos minutos, pero ya me aburriste. Adiós.”

Respecto a los viajes de otros militantes de Morena, aquí enlistamos algunos

Sergio Gutiérrez Luna exhibido por asistir a evento exclusivo de Fórmula 1 y uso de artículos de lujo

Andrés Manuel López Beltrán fotografiado en hotel de lujo en Tokio, justifica viaje con recursos propios

Mario Delgado señalado por viaje a Portugal

Gerardo Fernández Noroña visitó Roma

Ricardo Monreal veraneó en España y usó helicóptero privado

Viaje de Layda Sansores a Ámsterdam