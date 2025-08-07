México

“¿Cuánto costó?”: Anaya se pronuncia sobre el viaje de Andy López Beltrán a Japón, crítica “austeridad de Morena”

El panista señaló que los miembros de Morena presumen de seguir las ‘políticas de austeridad’, mientras realizan viajes exclusivos al extranjero

Por Alejandra Zúñiga

No tenemos un problema de
No tenemos un problema de falta de leyes es que no se aplican: Ricardo Anaya sobre Rancho de Teuchitlán, Jalisco Credito: cuartoscuro

Desde el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de Acción Nacional (PAN), criticó a la militancia de Morena en torno a las problemáticas recientes. Destacó especialmente el caso de Andrés 'Andy’ López Beltrán, secretario de Organización de Morena, por la controversia en su viaje a Tokio, Japón.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado del PAN aseguró que la carta emitida por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) constituye un fraude, dado que, no detalla los gastos de su viaje al continente asiático. En su argumento determinó que los políticos de la 4T no practican la austeridad.

¿Qué decía la carta de López Beltrán? Hace unos días, el morenista compartió su primera declaración tras la publicación de imágenes de su viaje a Japón, donde señaló que el viaje se realizó con sus propios recursos.

Además, informó que le avisó a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, su decisión de viajar y aseguró que utilizó aerolíneas comerciales y que el costo diario del hotel fue aproximado de 7 mil 500 pesos. También sostuvo que la oposición organizó una campaña en su contra.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”, explicó en redes.

“El problema de Morena es la hipocresía”: Anaya

Frente a medios, el militante blanquiazul fue cuestionado sobre sus primeras reacciones a la carta, donde consideró que la hipocresía es el mayor problema de Morena. De igual forma, calificó las acciones del partido como un engaño, afirmando que sus integrantes practican supuestamente las ‘políticas de austeridad’, mientras realizan viajes exclusivos al extranjero.

Anaya Cortés exigió que, de ser transparentes con el pueblo de México, los integrantes morenistas involucrados en los viajes deberían mostrar las pruebas certeras sobre las cuentas bancarias de donde se extrajo el dinero y los comprobantes de gastos.

Exponen nuevamente a Andy López
Exponen nuevamente a Andy López Beltrán en su viaje a Japón. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

“Si fueran transparentes, que nos enseñen de qué cuenta bancaria salió el dinero. ¿De qué cuenta, no dinero en efectivo, de qué cuenta salió el dinero para pagar el boleto de avión? ¿De qué cuenta o con qué tarjeta pagaron el hospedaje?“, apuntó.

De igual forma, el panista hizo alusión respecto a la polémica que involucra a la diputada del PT, Diana Karina Barreras; y su esposo Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los cuales fueron exhibidos por llevar un estilo de vida costoso, con relojes de lujo, joyería y ropa de marcas como Cartier, Gucci, Louis Vuitton y Christian Louboutin.

Ante dicha situación, aseguró no tener el dato concreto pero respondió que no le causa sorpresa, ya que considera a ese comportamiento como parte del modus operandi de Morena, presuntamente caracterizado por la hipocresía, mentira y fraude.

“Dicen que viven en la justa medianía, que creen en la austeridad, pero en realidad se dan una vida de millonarios por los vehículos que usan, por los relojes que tienen, por los viajes que realizan. Y el problema, como bien decían ellos mismos, el problema no es tener dinero, el problema es que el origen del dinero no sea lícito”, enfatizó.

