Cuál fue el suceso que involucra a Lorenzo Córdova y la SCJN ordenó eliminar de libros de la SEP

El exconsejero presidente del INE recibió un amparo de la SCJN para evitar ser mencionado en los libro

Por Israel Aguilar Esquivel

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por Lorenzo Córdova Vianello. El máximo organismo de justica de México ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminar el nombre del expresidente del INE de la edición del libro Proyectos comunitarios de sexto grado, al considerar que afecta su dignidad.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Lorenzo Córdova Vianello para frenar la distribución de un libro de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que lo menciona como ejemplo de “discriminación y violencia”. La SEP deberá reeditar el material y eliminar cualquier referencia al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en futuras ediciones y en la versión digital.

El proyecto, elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, determinó que la SEP vulneró el derecho al honor y la reputación de Córdova Vianello al incluirlo en el libro de sexto grado. En la página 234 del material, se señala: “2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

El audio filtrado es de
El audio filtrado es de una conversación telefónica entre Córdova y Edmundo Jacobo (Cuartoscuro)

El episodio al que hace alusión el libro de Proyectos comunitarios sobre Lorenzo Córdova es una conversación telefónica que sostuvo con el exsecretario técnico, Edmundo Jacobo. Aunque no se dio a conocer la fecha de su acontecimiento, el audio fue filtrado meses después de que el expresidente del INE se reunió con miembros de pueblos originarios que le solicitaron ser tomados en cuenta con candidatos a diputados federales.

En la conversación, Córdova le contó a Jacobo su experiencia en una reunión con personas de pueblos originarios. No obstante, aseguró que el encuentro podría formar parte de unas “crónicas marcianas desde el INE”.

En la llamada, Lorenzo Córdova se burló de la manera de hablar de uno de los representantes de los grupos con los que se reunió. “Yo no sé si sea cierto que hable así, pero vio mucho este Llanero solitario, cabr*n. Nada más le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación chichimeca”, dijo con tono de burla.

Tras la decisión de la SCJN, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ministros salientes cierran su ciclo “con el racismo, con una acción que promueve el racismo”.

“Es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país, ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación. Y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular, de esta forma burlona, ofensiva contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas pidiendo su participación, entonces como Presidente del INE”.

