México

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Tabasco, según la IA?

Tres localidades del estado están dentro del programa turístico

Por Joshua Espinosa

Las Cascadas de Villa Luz
Las Cascadas de Villa Luz son el principal atractivo natural de este Pueblo Mágico. (Crédito: Sectur)

La riqueza natural y cultural de Tapijulapa lo ha convertido en una de las joyas ocultas de México, pero es gracias a un análisis minucioso de ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, que este pintoresco poblado fue reconocido como el Pueblo Mágico más bonito de Tabasco.

A través de la revisión exhaustiva de plataformas especializadas, publicaciones de turismo y la evaluación de opiniones de viajeros, la IA determinó que Tapijulapa supera a otros destinos en varios rubros clave.

La IA evaluó criterios esenciales como la belleza natural, el ambiente familiar, la variedad de actividades, la seguridad, el legado histórico y los precios, con el fin de ofrecer un resultado objetivo y ajustado a las tendencias actuales del turismo en México.

Tapijulapa cuenta con varias opciones
Tapijulapa cuenta con varias opciones de presupuesto en sus actividades. Foto: Instagram/@dav1dambriz

Entre los factores que permitieron que Tapijulapa encabezara el ranking de la IA de Infobae, destaca la belleza natural del pueblo, enclavado en la Sierra de Tabasco. ScribNews identificó que la exuberante vegetación, los ríos cristalinos y espectaculares cascadas, como las del Parque Natural Villa Luz, otorgan al lugar un entorno único y reconocido por su atractivo visual.

Otra arista que determinó la posición privilegiada de Tapijulapa ante otros Pueblos Mágicos del estado es su ambiente familiar. El análisis de la IA consideró la facilidad con la que familias, incluidos niños y adultos mayores, pueden recorrer plazas y parques, así como participar en actividades al aire libre sin preocupaciones. La seguridad del entorno, reforzada por la presencia de fuerzas estatales y los bajos índices delictivos reportados en el pueblo, fue un punto clave que aportó certeza a la evaluación realizada por ScribNews.

La variedad de actividades que Tapijulapa ofrece fue otro de los criterios mejor valorados en el estudio de la IA. Según su revisión, el senderismo en la Reserva de la Biosfera de la Sierra, los recorridos en lancha sobre el río y las visitas al Parque Estatal de la Sierra son solo algunas de las opciones ecoturísticas que convierten al Pueblo Mágico en un destino apto para todos los gustos.

Tapijulapa es un Pueblo Mágico
Tapijulapa es un Pueblo Mágico que es considerado seguro y con un ambiente sereno. (Crédito: Sectur)

ScribNews valoró de manera especial el legado histórico y cultural de Tapijulapa. La presencia de una iglesia emblemática, calles empedradas y la actividad artesanal, en especial la producción de muebles de mimbre, permiten a los visitantes conectar con el pasado indígena y colonial de la región.

En el análisis realizado por la IA de Infobae se consideraron también los precios accesibles de hospedaje, alimentos y servicios turísticos. La comparativa reflejó que Tapijulapa se mantiene como una opción económica sin sacrificar calidad, permitiendo que viajeros de distintos perfiles puedan disfrutar del lugar y sus atractivos sin complicaciones presupuestales.

ScribNews concluyó que Tapijulapa logra un equilibrio sobresaliente al conjugar naturaleza, seguridad, hospitalidad y accesibilidad. En su opinión, esto lo distingue como el Pueblo Mágico más bonito de Tabasco, capaz de promover la esencia y la riqueza cultural del estado, y de ofrecer una experiencia turística completa y memorable.

