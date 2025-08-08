México

Chespirito y Graciela Fernández: comparten video inédito de antes de su divorcio

Paulina Gómez Fernández aseguró que estas imágenes no fueron retratadas en la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Por Adriana Castillo

(IG: @pau_gomez_fdz)
(IG: @pau_gomez_fdz)

Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández conmocionaron al público mexicano tras el estreno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

Y es que por primera vez se contó su historia de amor, desde cómo se conocieron hasta cómo terminó su matrimonio en medio de rumores de presunta infidelidad del actor con nada más ni nada menos que Florinda Meza.

Debido al interés que despertó esta versión de la historia, Paulina Gómez Fernández -hija del matrimonio- compartió un video inédito de sus padres que fue grabado cuando todavía estaban casados.

Paulina, hija del matrimonio, compartió las imágenes en sus redes sociales tras el éxito de 'Chespirito: sin querer queriendo'. IG: @pau_gomez_fdz

"Jueves de seguimos extrañando Chespirito, sin querer queriendo. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película“, escribió.

En éste aparecen Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández en un balcón disfrutando de la vista.

Paulina no reveló el año exacto en donde fue grabado el video ni el lugar en donde se encontraban sus padres; no obstante, usuarios de redes sociales especulan que estaban en Francia o Estados Unidos.

Graciela Fernández y Roberto Gómez
Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños. (X)

El video se viralizó; mientras algunos internautas aplaudieron la química de la entonces pareja, otros halagaron la belleza de Graciela Fernández.

  • "Por favor publica todo lo que tengas y encuentres de esta época de matrimonio de tus padres“.
  • "Que mujer más guapa y elegante“.
  • “Que bonito cuando dos personas que decidieron formar una familia se percibe. Lamentablemente no todo dura para siempre“.
  • "Graciela tú eres realmente la estrella… Brilla en el cielo ahora que sabes que tarde pero seguro llego tu promoción“.
(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Cabe recordar que Roberto Gómez Bolaños se casó con Graciela Fernández en 1968 y se separaron en 1989, aunque se sabe que pasaron varios años antes de que firmaran su divorcio.

Durante su matrimonio tuvieron cinco hijos: Roberto, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia.

¿Dónde ver ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

La bioserie de Roberto Gómez Bolaños se estrenó en junio de 2025 y está inspirada en su libro autobiográfico del mismo nombre.

Aún se desconoce si la
La bioserie consta de ocho capítulos; todos están disponibles en la plataforma de streaming HBO Max.

Florinda Meza desmiente demanda contra ‘Chespirito, sin querer queriendo’

La bioserie también despertó interés sobre la historia de amor de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Por esa razón, varios internautas se dedicaron a buscar entrevistas de la pareja en donde hablaran al respecto y sus declaraciones se viralizaron en redes.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Entre las reacciones destacaron señalamientos y ataques contra Florinda Meza, por lo que surgieron especulaciones sobre una posible demanda de la actriz contra la bioserie. No obstante, ella lo desmintió a través de sus redes sociales.

No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Sheinbaum dijo que no estaba
