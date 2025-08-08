Candelabrum Metal Fest 2025: Agalloch y Pyogenesis, dos leyendas del metal llegarán al Bajío mexicano

La cuarta edición del festival de metal se llevará a cabo en la Velaria de la Feria en León, Guanajuato. (Facebook Agalloch / Pyogenesis)

La cuarta edición de uno de los festivales de metal más esperados en México se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en León, Guanajuato. Candelabrum Metal Fest contará con una alineación de bandas nacionales e internacionales de distintas generaciones y variantes de metal. Tales como: Obituary, Covenant, Repulsion, Agalloch, The 3rd And The Mortal, Primordial, Absu, Tygers of Pan Tang, The Crown, Onslaught, Hällas, Ancient Rites, Necrot, Eclipse, Pyogenesis, Morbid Saint y más.

Se realizará el 6 y 7 de septiembre en la Velaria de la Feria de León. Considerado uno de los festivales más importantes del metal en México, reunirá una vez más a miles de seguidores del género extremo.

Agalloch prepara su debut en México

La banda estadounidense Agalloch, referente internacional del metal experimental y atmosférico, recientemente regresó a los escenarios tras una pausa en su carrera. Y prepara su primera presentación en México, programada para septiembre de 2025 en el festival Candelabrum.

En entrevista con Jon Haughm, fundador y vocalista del grupo, habló sobre la reunión de Agalloch y los motivos detrás de su esperado regreso. Según Haughm, el reencuentro busca evitar los errores del pasado, especialmente el desgaste provocado por giras extensas y presiones externas.

“Queríamos evitar muchas de las cosas que llevaron a la separación original. Ahora somos mucho más independientes. Estamos de nuevo en la misma sintonía y ese fue un problema que tuvimos hacia el final antes de separarnos. Teníamos ideas muy distintas sobre lo que queríamos hacer con la banda en el futuro y eso no iba a funcionar. Ahora hemos hecho lo posible para que eso no vuelva a ocurrir”, afirmó.

El proyecto, conocido por su estética inspirada en la naturaleza y por un sonido que mezcla metal, folk y ambient, vuelve con una perspectiva distinta. La banda ha optado por una agenda relajada, con pocas presentaciones y la posibilidad abierta pero no asegurada de nuevo material. “No queremos apresurarnos. Ahora disfrutamos el hecho de poder ser creativos en nuestros propios términos”, sostuvo Haughm.

Candelabrum se llevará a cabo el 6 y 7 de septiembre en la Velaria de la Feria de León. (Facebook Agalloch)

“Cuando volvimos, lo que todos acordamos fue que el mejor momento para hacer algo es cuando no es obligatorio. Eso lo hizo mucho más relajado, pudimos decir. Sí, toquemos solo tres conciertos en un año o hagamos sólo esto y eso basta por ahora”.

Sobre la posibilidad de lanzar un nuevo disco, Haughm señaló que existe material inédito pero que el proceso creativo avanza con lentitud. “Tenemos una canción bastante sólida y otros riffs, algunos nuevos y otros antiguos que nunca usamos, y podrían convertirse en canciones. Por ahora, solo disfrutamos el hecho de poder ser creativos en nuestros propios términos”, explicó.

La inspiración del grupo sigue ligada a los paisajes del noroeste estadounidense, de donde son originarios, así como a los cambios de estación y experiencias personales. El logotipo de la banda, diseñado a mano por Haughm, subraya ese vínculo estético con la naturaleza y la mitología.

“Vivimos en uno de los lugares más bellos de Estados Unidos, así que nos resulta fácil salir a la naturaleza y sentirnos inspirados. Hay muchas montañas, está el océano, todo tipo de paisajes a solo dos horas en auto”.

El concierto en México será parte de una gira limitada que incluirá otras regiones de América Latina. Aunque hace una década tuvieron ofertas previas para presentarse en el país, Agalloch nunca había concretado su visita. “Hemos querido ir desde entonces. Ninguno de nosotros ha estado en México, yo tampoco. Nos gustaría mucho tocar allá, conocer la cultura y, quizá, volver después para más fechas”, adelantó Haughm.

“Sé que tenemos muchos fans. Cada vez que publicamos algo, siempre hay varias personas que piden que vayamos a México, Brasil, Chile. Así que sé que en México, Sudamérica y Centroamérica tenemos muchos seguidores”.

En cuanto al show en el Candelabrum Festival, todavía no está definido el setlist ni el tiempo exacto de presentación, pero la banda asegura que responderá a las expectativas de sus seguidores.

El concierto de Agalloch en México será parte de una gira limitada que incluirá otras regiones de América Latina. (@candelabrum)

Pyogenesis tendrá un set especial en su regreso a México

La banda alemana Pyogenesis, uno de los referentes del death/doom y el metal gótico de la época de 1990, confirmó su participación en el Candelabrum Metal Fest de México. Flo Schwarz, vocalista y fundador, habló sobre el regreso de la agrupación y adelantó detalles exclusivos sobre el repertorio para el festival.

Pyogenesis, que marcó una época con álbumes como “Twinaleblood” y “Sweet X-Rated Nothings”, plantea una presentación orientada a sus primeras producciones. “Vamos a llevar nuestras tres primeras obras. Cuando estuvimos en México en 1995, el público disfrutó mucho esos temas y sabemos que ahora también será así”, señaló Schwarz.

El músico relató el camino conceptual que siguió Pyogenesis en su discografía reciente, destacando la trilogía “Stream Punk Steampunk”, en la que el grupo explora mundos inspirados por la belleza victoriana. “El primer disco de la trilogía tiene como elemento central el tren, el segundo un zepelín y el tercero un submarino. Trabajamos con el artista francés Stan W. Decker, que supo captar nuestra visión”, contó.

En 1991 el grupo lanzó “Rise of the Unholy”, a través de un sello discográfico mexicano, Methic Productions. “Pasaron 34 años y fue nuestro primer lanzamiento. El responsable de Mephic Productions nos ofreció imprimir mil copias del sencillo de 7 pulgadas y nos daría 200 gratis. Nosotros entregamos las pistas y él se encargó de los costos. Ese era el acuerdo que muchos grupos pequeños o emergentes hacían en esa época”, explicó.

La banda alemana regesará a México. (Facebook Pyogenesis)

“Era parte del movimiento underground y había muchas discográficas pequeñas de sencillos. Mephitic Production fue la primera con la que trabajamos y fue muy bueno. Lo descubrí en redes sociales porque no había mucha información. Salió muy bien”.

La agrupación alemana, fundada en 1991, mantiene fuerte el vínculo con sus seguidores latinoamericanos. “Nuestros fans en América Latina son abiertos, han evolucionado junto con nosotros y siguen apostando al formato físico. Por eso, seguimos editando discos en vinilo”, afirmó Schwarz.

Por otro lado, el músico anunció que Pyogenesis prepara material nuevo que será anunciado próximamente. “Estamos trabajando en un nuevo álbum y pronto daremos a conocer más detalles”.

Pyogenesis llegará a México unos días antes del festival para recorrer la Ciudad de México y visitar sitios arqueológicos. Schwarz destacó el entusiasmo por participar en el Candelabrum: “Es un gran festival underground de death metal y estamos felices de formar parte”.