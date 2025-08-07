Televisa habría regañado a productora de La Casa de los Famosos por descuido al aire: “No es 24/7 está grabado”

Televisa habría regañado a productora de La Casa de los Famosos por descuido al aire. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

La Casa de los Famosos México es motivo de conversación en todos lados. Especialmente ahora a la luz de varias controversias y peleas al interior, y también por ciertos presuntos “descuidos” en el exterior.

En redes sociales y en el programa de Javier Ceriani, se expuso una grabación del mosaico general del 24/7 del reality show en ViX, en donde observa a Ninel Conde estar en dos diferentes espacios de la casa al mismo tiempo.

Lo anterior ha generado muchas discusiones y polémicas. Pero sobre todo despertó cuestionamientos de la audiencia y los medios de comunicación. El mismo Ceriani aseguró en su programa que el show en realidad está pregrabado y que la producción habría metido la pata al no calibrar el contenido correctamente para mantener la ilusión.

“El 24/7 de La Casa de los Famosos es pregrabado, está editado, salió al aire y se notó”, dijo el periodista argentino.

(Javier Ceriani/Captura de pantalla)

No obstante, las consecuencias fueron inmediatas. De acuerdo con el periodista argentino, Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, fue citada en las oficinas de Televisa y al llegar recibió un fuerte regaño por el error que fue exhibido por todas partes.

“Luego de que yo lo conté y lo mostré ayer, Televisa llamó a Rosa María Noguerón y le dijeron ‘¿Cómo puede ser que Ceriani que vive en Los Ángeles, que ni siquiera se ve el programa allá, haya detectado el error donde se ve claramente mal editado’“, contó Ceriani.

El periodista aseguró de nueva cuenta que el programa está grabado y que un mal trabajo de edición habría tenido como resultado que Noguerón pasara un incómodo momento en Televisa.

Rosa María Noguerón en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Al salir de la televisora, la productora regresó a Endemol furiosa: “La recontra regañaron a la productora por mi culpa. Y ella llegó furiosa de Televisa a Endemol y dijo ‘chingada, por qué se notó, por qué no se dieron cuenta... cómo Ceriani se da cuenta, y cómo ustedes no se dieron cuenta que estaba mal’”.

De acuerdo con el relato de Ceriani, una persona del equipo de Noguerón dijo que sí se había dado cuenta y por eso cortó la transmisión. “‘Pero Ceriani ya lo habría agarrado’ le dijeron.

“Le comentaron que yo tenía una cucaracha allí que me informa todo. Y ella (Noguerón) comenzó a gritar que no la quiere ahí. No importa, no la van a encontrar nunca”, aseguró el conductor. “Entonces, esta señora está furiosa. Mi amor, haz bien tu trabajo, no te enojes conmigo”.

La gala de nominación. (ViX)

Finalmente, Javier Ceriani compartió que la producción de La Casa de los Famosos ya tiene un plan de contingencia para explicar por qué Ninel Conde estaba en dos lugares a la vez.

“Tiene un plan de lo que va a decir, va a decir que ‘La Casa de los Famosos’ tiene un delay, un atraso de 10 minutos. Que la avanzada del programa tiene 10 minutos. Pero en 10 minutos no se duplican las personas. Ninel se estaba maquillando y estaba en el comedor haciendo otra cosa. Imposible que haya dos Ninel Conde. Señores nos van a mentir otra vez en ‘La Casa de los Tramposos’. Va a decir que hay un desfase de 10 minutos. Mentira, no mientas más, basta de mentir, es un reality... esa palabra significa realidad”, finalizó Ceriani.

Al cierre de este texto la producción de La Casa de los Famosos México no ha aclarado la situación.