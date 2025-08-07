México

Secretaría de Seguridad de Campeche da de baja a 25 elementos por acoso sexual, uso de sustancias ilícitas y extorsión

Los policías acusados de los delitos fueron dados de baja de la institución, dio a conocer Marcela Muñoz Martínez, titular de la corporación

Por Miguel Flores

Algunos de los elementos de la policía de Campeche que fueron dados de baja estaban acusados de acoso sexual a sus compañeras. (Imagen ilustrativa/Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche (SPSC) dio de baja a 25 elementos, quienes fueron acusados de delitos como acoso sexual a sus compañeras policías, uso de sustancias ilícitas y extorsión a la ciudadanía.

La titular de esa corporación, Marcela Muñoz Martínez, por medio de un video comunicado, dio a conocer que estos elementos fueron dados de baja por incumplimientos graves a los reglamentos y valores que rigen a la institución.

Muñoz Martínez dijo que la decisión no se tomó a la ligera, pues fue el resultado de investigaciones rigurosas en el área de Asuntos Internos, seguimiento en la Comisión de Honor y Justicia, y en algunos casos, de denuncias ciudadanas, mismas que fueron debidamente documentadas.

Agregó que en Campeche hay que limpiar la casa y ninguna falta tendrá cabida, pues “estos policías resultaron responsables de acoso sexual a sus compañeras policías, uso de sustancias ilícitas y extorsión a la ciudadanía”.

Las bajas, dijo, son muestra de que en Campeche “no ocultamos los problemas, los enfrentamos y damos la cara, no barremos lo malo debajo del tapete,lo transparentamos con la gente”.

Muñoz Martínez dijo que en la corporación no había lugar para quienes la mancharan. (Facebook/Marcela Muñoz Martinez)

Aclaró que las bajas harán más fuerte a la institución, y, señaló, son optimistas, pues en esa “familia” los policías buenos eran más y no se permitiría que unos pocos mancharan el trabajo de todos.

Aseguró que en la SPSC se seguirán haciendo ese tipo de revisiones periódicamente y quien no cumpliera con la ley no será portador de uniforme ni de la responsabilidad que lleva consigo ser policía y salir a cuidar, todos los días, a los campechanos.

Expuso que a los elementos policiales que cumplen su labor recibían su reconocimiento y a quienes intentaran manchar la institución, no tendrán espacio para ello.

Para finalizar, invitó a los campechanos a seguir confiando y colaborando con la Policía, ya que la seguridad de Campeche es misión de todos.

