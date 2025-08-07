Sección Instructora se alista para evaluar solicitud de desafuero de Alito Moreno

La solicitud de procedencia contra el senador Alejandro Moreno consta de cinco carpetas de investigación por dos delitos. (Foto: Cámara de Diputados)

Este miércoles 6 de agosto de 2025, el diputado Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, informó que la solicitud de procedencia presentada contra el senador del PRI, Alejandro Moreno, está conformada por cinco carpetas de investigación.

Aseguró que los cargos investigados corresponden a dos delitos: peculado y uso indebido de funciones y atribuciones. El también diputado de Morena detalló que corresponde estudiar y revisar que la solicitud cumpla con los requisitos de admisibilidad.

Además, precisó que, en caso de proceder con la admisión, se notificará el inicio del procedimiento al comenzar el próximo periodo ordinario de sesiones.

“La notificación surtirá efectos, o lo habremos de hacer, en el caso de que se admita la solicitud. Ahorita, solamente le fue informado, el pasado viernes, por los conductos institucionales, tanto de manera, en su oficina, como también vía correo electrónico, de que hay una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, entonces, solamente le fue informado”, dijo el legislador morenista.

El diputado comentó que la investigación en contra de Alito Moreno es de hace varios años, “entiendo que fue la propia Fiscalía quien fue desahogando temas y deciden ahora presentarlo. Yo, desde mi particular punto de vista, no lo estoy viendo en un contexto nacional, lo estoy viendo en un contexto local”, aseguró que de tratarse de una “cacería de brujas”, le correspondería pronunciarse.

Hugo Eric Flores también habló sobre los cargos que versan sobre el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “son cinco carpetas de investigación por dos delitos: uno es peculado y el otro es uso indebido de funciones y atribuciones. Son cinco carpetas que hay que estudiar, revisar requisitos de admisibilidad y, si fuese el caso de admitirlo, lo notificaremos al iniciar el periodo ordinario de sesiones”.

Rubén Moreira se pronunció por la solicitud en contra de Alito Moreno. (Foto: Cámara de Diputados)

También compartió parte de lo platicado con Ricardo Monreal, con quien se reunió en días recientes, “si fuera de desechamiento, de acuerdo a nuestra legislación vigente, tendríamos que pasarlo al Pleno para que ahí se discuta si se desecha la admisión. Nos hemos dado estas semanas para poder estudiar con toda calma. No podríamos convocar un periodo extraordinario de sesiones; lo he hablado con el presidente de la Jucopo”.

Por su parte, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, se pronunció respecto a la solicitud en contra de Alito Moreno, “un estado (Campeche) que está viviendo una crisis económica terrible, donde cayó su Producto Interno Bruto un 16 por ciento por abajo del cero, ahora saca este distractor de nueva cuenta, como se están sacando muchos en el país, para desviar la atención de las tragedias que pasan”.