Qué tan bueno es comer gomitas de vinagre de manzana todos los días

Estos suplementos alimenticios pueden ayudar a facilitar ciertos procesos

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gomitas de vinagre se han popularizado como suplemento dietético para ayudar a ciertos procesos digestivos, muchas personas las han comprado en tiendas en línea o naturistas por recomendaciones.

¿Para qué sirven las gomitas de vinagre?

  • Suplemento para apoyar la digestión.
  • Potencial ayuda para el control del apetito y el metabolismo.
  • Algunas personas las utilizan con el objetivo de regular los niveles de azúcar en sangre.

La evidencia científica sobre estos efectos sigue siendo limitada y los beneficios pueden variar según la persona.

Contraindicaciones

  • Personas con problemas gástricos, úlceras o reflujo deberían evitar su consumo, ya que el vinagre puede irritar el tracto digestivo.
  • Puede interferir con medicamentos para la diabetes o problemas cardiacos.
  • No se recomienda en caso de embarazo, lactancia ni en menores sin supervisión médica.

¿Cómo absorbe sus beneficios el cuerpo humano?

Al ser un suplemento masticable, el vinagre contenido se digiere en el estómago y luego se absorbe a través del tracto gastrointestinal, igual que cualquier alimento. Los compuestos activos, como el ácido acético, pueden influir en algunos procesos metabólicos, aunque en cantidades bajas tras el procesamiento en gomita.

¿A qué hora comer gomitas de vinagre?

No existe una hora estrictamente estipulada. Suelen recomendarse antes de las comidas principales para quienes buscan controlar el apetito o ayudar a la digestión.

¿Qué le pasa al organismo si se toman todos los días?

Beneficios potenciales:

  • Ayuda moderada en el control del apetito.
  • Ligera regulación de la glicemia tras las comidas.
  • Sensación de saciedad.

Desventajas o riesgos:

  • Un consumo excesivo puede provocar molestias gástricas, acidez o irritación estomacal.
  • Riesgo de interferencia con medicamentos.
  • Puede causar erosión dental si se consume en exceso, por los ácidos.

Es importante recalcar que ningún suplemento reemplaza una dieta equilibrada o un tratamiento médico, y su uso diario debe supervisarse ante antecedentes médicos o consumo de otros fármacos.

