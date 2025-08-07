Secuestran y asesinan a “Fernandito”, niño de 5 años, por deuda de mil pesos en el Edomex

(Jovanni Pérez/Infobae)

Un menor de cinco años fue encontrado sin vida, y su cuerpo en un avanzado grado de descomposición, luego de que su madre tuviera una deuda de mil pesos que no pudo pagar. Debido a esto, los acreedores tomaron al niño y se lo llevaron con ellos, como garantía de que su madre pagaría el adeudo.

El menor fue encontrado por elementos de la policía municipal, en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes-La Paz, al oriente del Estado de México (Edomex).

El cadáver del menor, quien fue identificado como Fernando, fue encontrado dentro de un costal que se encontraba en un cuarto del inmueble al que lo habían trasladado las personas que prestaron los mil pesos a su madre.

Según investigaciones, el pasado 28 de julio los acreedores se presentaron al domicilio en el que vivía Fernando con su madre para cobrarle los mil pesos que le habían prestado días antes, sin embargo, la madre del menor les dijo que no contaba con la cantidad de dinero para saldar la deuda, por lo que decidieron llevarse al menor con ellos como garantía de que les pagaría, y se lo devolverían cuando liquidara el dinero que les debía.

La madre de Fernando acudió en varias ocasiones al domicilio en el que tenían prácticamente secuestrado a su hijo, pero al no llevar los mil pesos del adeudo, no le entregaban al menor.

El menor fue encontrado sin vida en un domicilio, en el municipio de La Paz, Edomex. (X @ultranoticiasfm)

Tras varios intentos por recuperar a su hijo, la mujer decidió acudir con las autoridades. Primero lo hizo con el gobierno local y posteriormente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex), donde se inició una carpeta por el delito de privación ilegal de la libertad.

Tras no ver en varios días a su hijo, la madre del menor de cinco años solicitó ayuda de los policías municipales para poder recuperarlo. Debido a ello, los policías ingresaron al domicilio en el que se encontraba el menor, en la colonia Ejidal El Pino, pero al ingresar, notaron un olor pestilente que se percibía en todo el inmueble.

Tras revisar el lugar, encontraron el cuerpo del menor dentro de un costal. El cadáver de Fernando se encontraba en descomposición, lo que revela que tenía varios días sin vida.

Elementos de Seguridad Pública local notificaron de los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que se presentó personal para arrestar a tres personas, así como para trasladar el cadáver del menor al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de su muerte.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo del menor fue asegurado por autoridades ministeriales, sin embargo, como se trata de una vecindad, otros inquilinos se quejaron porque ya no los dejaron ingresar para, por lo menos, sacar sus cosas.

Marta Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz, lamentó la muerte del menor. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El ayuntamiento de Los Reyes lamentó el deceso del menor y dio a conocer que le han brindado ayuda a la madre y acompañamiento por el momento que pasa.

“Como alcaldesa pero, sobre todo, como mujer, madre de familia y como alguien que hoy tiene una gran responsabilidad en Los Reyes La Paz”, dijo Martha Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz.

Además, por medio de redes sociales, circulan videos en los que se ve a familiares y vecinos de Fernando manifestándose para exigir justicia a las afueras de la FGJ-Edomex del municipio de La Paz.