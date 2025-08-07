México

Secuestran y asesinan a “Fernandito”, niño de 5 años, por deuda de mil pesos en el Edomex

El cuerpo del menor fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un costal que se encontraba en el domicilio en el que lo tenían los acreedores de la deuda

Por Miguel Flores

Guardar
(Jovanni Pérez/Infobae)
(Jovanni Pérez/Infobae)

Un menor de cinco años fue encontrado sin vida, y su cuerpo en un avanzado grado de descomposición, luego de que su madre tuviera una deuda de mil pesos que no pudo pagar. Debido a esto, los acreedores tomaron al niño y se lo llevaron con ellos, como garantía de que su madre pagaría el adeudo.

El menor fue encontrado por elementos de la policía municipal, en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes-La Paz, al oriente del Estado de México (Edomex).

El cadáver del menor, quien fue identificado como Fernando, fue encontrado dentro de un costal que se encontraba en un cuarto del inmueble al que lo habían trasladado las personas que prestaron los mil pesos a su madre.

Según investigaciones, el pasado 28 de julio los acreedores se presentaron al domicilio en el que vivía Fernando con su madre para cobrarle los mil pesos que le habían prestado días antes, sin embargo, la madre del menor les dijo que no contaba con la cantidad de dinero para saldar la deuda, por lo que decidieron llevarse al menor con ellos como garantía de que les pagaría, y se lo devolverían cuando liquidara el dinero que les debía.

La madre de Fernando acudió en varias ocasiones al domicilio en el que tenían prácticamente secuestrado a su hijo, pero al no llevar los mil pesos del adeudo, no le entregaban al menor.

El menor fue encontrado sin
El menor fue encontrado sin vida en un domicilio, en el municipio de La Paz, Edomex. (X @ultranoticiasfm)

Tras varios intentos por recuperar a su hijo, la mujer decidió acudir con las autoridades. Primero lo hizo con el gobierno local y posteriormente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex), donde se inició una carpeta por el delito de privación ilegal de la libertad.

Tras no ver en varios días a su hijo, la madre del menor de cinco años solicitó ayuda de los policías municipales para poder recuperarlo. Debido a ello, los policías ingresaron al domicilio en el que se encontraba el menor, en la colonia Ejidal El Pino, pero al ingresar, notaron un olor pestilente que se percibía en todo el inmueble.

Tras revisar el lugar, encontraron el cuerpo del menor dentro de un costal. El cadáver de Fernando se encontraba en descomposición, lo que revela que tenía varios días sin vida.

Elementos de Seguridad Pública local notificaron de los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que se presentó personal para arrestar a tres personas, así como para trasladar el cadáver del menor al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de su muerte.

El lugar donde fue encontrado el cuerpo del menor fue asegurado por autoridades ministeriales, sin embargo, como se trata de una vecindad, otros inquilinos se quejaron porque ya no los dejaron ingresar para, por lo menos, sacar sus cosas.

Marta Guerrero Sánchez, alcaldesa de
Marta Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz, lamentó la muerte del menor. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El ayuntamiento de Los Reyes lamentó el deceso del menor y dio a conocer que le han brindado ayuda a la madre y acompañamiento por el momento que pasa.

“Como alcaldesa pero, sobre todo, como mujer, madre de familia y como alguien que hoy tiene una gran responsabilidad en Los Reyes La Paz”, dijo Martha Guerrero Sánchez, alcaldesa de La Paz.

Además, por medio de redes sociales, circulan videos en los que se ve a familiares y vecinos de Fernando manifestándose para exigir justicia a las afueras de la FGJ-Edomex del municipio de La Paz.

Temas Relacionados

FernanditomenorLos ReyesLa PazEstado de Méxicoasesinadodeudamexico-noticias

Más Noticias

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Autoridades estatales confirman la identidad de un hombre desaparecido tras exhaustivos análisis forenses, marcando un avance en la búsqueda de desaparecidos en la región noroeste de Chihuahua

Restos de hombre desaparecido en

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

El asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Reynosa, expuso el nivel de impunidad desatada en estos últimos dos años

Tamaulipas en alerta: 10 atentados,

Secretaría de Seguridad de Campeche da de baja a 25 elementos por acoso sexual, uso de sustancias ilícitas y extorsión

Los policías acusados de los delitos fueron dados de baja de la institución, dio a conocer Marcela Muñoz Martínez, titular de la corporación

Secretaría de Seguridad de Campeche

¿Por qué piden eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’ y es señalada de “falso feminismo”?

La actriz domina la conversación en redes sociales por influir directamente en la nominación del actor Alexis Ayala

¿Por qué piden eliminar a

Hígado graso: estos son los alimentos recomendados y hábitos para eliminar la grasa hepática

Es una condición silenciosa pero reversible si se detecta a tiempo

Hígado graso: estos son los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Restos de hombre desaparecido en

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

Quién es el Cabo 13, traficante de personas y uno de los homicidas más buscados de La Mayiza en Tijuana

Halla Fiscalía de Chihuahua más fragmentos óseos en predio “El Willy” en Casas Grandes

Golpe al mercado negro: aseguran 16 toneladas de autopartes y detienen a un hombre en Iztapalapa tras operativo conjunto

ENTRETENIMIENTO

Esta es la verdadera razón

Esta es la verdadera razón por la que Abelito es ‘millonario’, sus papás revelan todo

¿Por qué piden eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’ y es señalada de “falso feminismo”?

Daniela Spalla y Esteman: la dupla pop del momento se prepara para un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: ellos son los cinco nominados de la semana

Papás de Abelito invitan a ver LCDLFM 2025 con ellos: dónde y cuándo será

DEPORTES

Así serían los duelos de

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul

Efraín Juárez explota tras eliminación de Pumas en Leagues Cup 2025: “Los otros 14 somos pendejos”

“Que antipático y sin gracia”: Nuevo video de ‘Chicharito’ para limpiar su imagen desata críticas por micromachismos

Pumas es eliminado ante Inter Miami en la Leagues Cup 2025 y se vuelve la ‘botana’ con divertidos memes