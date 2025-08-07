México

Ninel Conde sorprende al revelar su intención de nominar a Abelito en 'La Casa de los Famosos'

El 'Bombón Asesino' destapó su estrategia para permanecer el mayor tiempo posible en la competencia y el comediante no forma parte de ella

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Usuarios de redes sociales explotaron en contra de Ninel Conde luego de que destapó su estrategia para eliminar a los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’. Y es que antes de nominar a sus aliados del cuarto Día, planea votar en contra de Abelito.

Fue durante una íntima conversación con Facundo y Shiky donde el ‘Bombón Asesino’ confesó que su principal objetivo es eliminar a los integrantes del cuarto Noche y, como parte de ello, en algún momento tendría que nominar al comediante.

“Pues a Abelito con todo el dolor de mi corazón”, dijo.

La cantante aseguró que nominaría a Abelito antes que a sus aliados del cuarto Día Crédito: Vix

Y reiteró que no nominará a sus compañeros Facundo, Shiky, Dalílah Polanco, Elaine Haro, Mariana Botas y Priscila Valverde a menos de que sea necesario.

Las declaraciones del ‘Bombón Asesino’ se viralizaron y decepcionaron a algunos fanáticos del reality show, principalmente a aquellos que están ilusionados con su amistad con el comediante; incluso se han dedicado a shippearlos en redes sociales.

  • “Y por qué va a sacar a Abelito si según son muy amigos. Ahí se ve que es amistad para ella, esperemos y el juego se le regrese”.
  • “No veo la hora de que esté nominada para sacarla”.
  • Está como Ricardo Peralta, piensa que es la poderosísima de la casa”.
  • “Ninel ya dio el Ricardazo de soberbia. Pero no la vamos a sacar todavía, para que solita se siga empinando”.
La química entre el 'Bombón Asesino' y el comediante inspiró un shippeo en redes sociales TikTok: @alexathalibra

Abelito desconoce esta información hasta el momento y mantiene una estrecha relación con la famosa actriz en el reality.

Además, Ninel Conde está en el ojo del huracán tanto por esta situación como por su acalorada discusión con Alexis Ayala.

Habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ | Lista completa

  1. Facundo - conductor, comediante y actor
  2. Olivia Collins - actriz - ELIMINADA
  3. Aaron Mercury - influencer
  4. Alexis Ayala - actor, productor y bailarín
  5. Mar Contreras - actriz, cantante y chica reality
  6. Aldo de Nigris - influencer
  7. Dalila Polanco - actriz
  8. Priscila Valverde - modelo
  9. Adrián Di Monte - actor
  10. Shiky - actor, conductor y comediante
  11. Mariana Botas - actriz
  12. El Guana - actor
  13. Ninel Conde - actriz y cantante
  14. Elaine Haro - actriz y cantante

