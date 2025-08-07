Muere papá de Toñita, egresada de La Academia de TV Azteca y figura de reality shows: “No fuiste el mejor”

Toñita y su hermana Ney Yadira Salazar despiden a su padre Salvador Salazar Chávez en redes sociales (IG: @toñitamusic1)

“Me estás dejando una gran madurez en mi corazón”, expresó Ney Yadira Salazar al despedir a su padre, Salvador Salazar Chávez, en un mensaje público que acompañó con el recuerdo de la guitarra y el canto que marcaron su vida familiar.

La hermana de Toñita, la cantante veracruzana que alcanzó notoriedad en La Academia de TV Azteca en 2002, compartió en redes sociales su propio homenaje tras la noticia del fallecimiento, sumándose así al duelo que atraviesa la familia Salazar.

La noticia principal se conoció a través de la propia Antonia Salazar Zamora, conocida artísticamente como Toñita, quien utilizó sus redes sociales para informar la muerte de su padre.

En un mensaje publicado en Facebook, la artista escribió: “Descansa papá”, y acompañó el anuncio con palabras que reflejan una relación compleja, pero profundamente afectiva: “Quizás no fuiste el mejor, pero sí el padre que amé tal cual, con defectos y virtudes”.

La cantante, originaria de Veracruz, añadió: “Ya cantarás allá arriba y estarás mejor, ya no sufrirás más. Te canté la canción que me dijiste cuando partieras, descansa en paz”.

La reacción de la familia no se limitó a la publicación de Toñita. Su hermana, Ney Yadira Salazar, también utilizó Facebook para despedirse de su padre. En su mensaje, destacó el legado emocional que deja la partida de Salvador Salazar Chávez: “Con ese sentir de vida y de un amor para este caminar”.

Recordó especialmente la imagen de su padre tocando la guitarra y el canto que lo acompañaba, elementos que parecen haber influido en la vocación artística de la familia.

Cerró su texto con una despedida cargada de fe: “Descansa en paz, padre mío, Salvador Salazar Chávez. Tu familia te da esta despidiendo. Ve con Dios”.

Tanto Toñita como su hermana optaron por no compartir detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento ni la edad de su padre.

La información disponible se limita a los mensajes difundidos en sus cuentas personales, donde el énfasis recae en el proceso de duelo y en la memoria afectiva que deja Salvador Salazar Chávez en su entorno familiar.

Quién es Toñita, figura emblemática de La Academia de TV Azteca

Toñita, nacida el 2 de junio de 1979 en Tantoyuca, Veracruz, ganó reconocimiento nacional en 2002 como participante de la primera generación de La Academia, donde se colocó entre los finalistas.

Su desempeño en el reality resaltó por la interpretación de baladas y canciones de corte ranchero, lo que le permitió consolidar una base de seguidores.

Después de su paso por el programa, lanzó álbumes como “Toñita” y “La Negra de Oro”, ampliando su repertorio con temas del regional mexicano y pop. Ha colaborado con otros exintegrantes de La Academia y participado en giras y conciertos alrededor de México.

Además de su actividad musical, Toñita ha incursionado en televisión como invitada y competidora en programas de entretenimiento y realities. Su personalidad directa la ha mantenido vigente en medios y redes sociales, donde comparte aspectos de su carrera y vida personal.