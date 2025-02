Cuál es la clasificación en México de ‘El Mono’, película de terror basada en el libro de Stephen King

La película se estrenó en todos los cines de México este jueves 20 de febrero. Crédito: X/@MacabroFICH

‘El Mono’ o ‘The Monkey’ llegó a las salas de cine en México y, para los amantes del terror que tienen pensado asistir este fin de semana a ver alguna película, esta es una gran opción.

Este 20 de febrero, en las diferentes salas de cine en México y cadenas, ya se puede acudir a ver esta cinta que mezcla el terror con la comedia.

‘El Mono’ está basada en un libro de Stephen King del mismo nombre. El autor es recordado por obras como ‘It’, ‘Carrie’ y ‘Cementerio de mascotas’, por mencionar algunas de ellas; la mayoría de literatura de terror.

La trama sigue a Hal y Bill, quienes son gemelos y descubren un antiguo mono de juguete en el ático de su padre. Este hallazgo comienza a provocar una serie de eventos y muertes horribles. Las muertes están relacionadas con este animal cada vez que se le da cuerda.

Crédito: BF Distribution

Entre el elenco del filme de horror se encuentran: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Colin O’Brien y Rohan Campbell, por mencionar a algunos.

Luego de su estreno en México este 20 de febrero en las diferentes salas de cine del país y cadenas, internautas y amantes de las películas de terror, como del séptimo arte y quienes son fanáticos de las obras de Stephen King, se han preguntado cuál es la clasificación que se le fue asignada a la cinta ‘El Mono’ o ‘The Monkey’.

¿Cuál es la clasificación asignada a la película ‘El Mono’ o ‘The Monkey’ tras su estreno en México?

La clasificación que se le asignó a la película ‘El Mono’ o ‘The Monkey’ fue de B15, tanto en las salas de cine de Cinemex de Cinépolis.

Crédito: BF Distribution

En México, la clasificación B15 se refiere a una categoría de clasificación por edad que significa que la película o programa es apto solo para personas mayores de 15 años. Esto implica que el contenido puede incluir temas, escenas o lenguaje que no son apropiados para menores de esa edad, pero que no son lo suficientemente extremos como para ser clasificados en categorías más restrictivas como C (para adultos) o D (exclusivamente adultos).

La clasificación B15 puede incluir violencia moderada, contenido sexual sugerido, lenguaje fuerte o temas psicológicos y emocionales complejos, pero no llega a los niveles más gráficos o explícitos de las clasificaciones más restrictivas.

En resumen, B15 es un indicador de que el público general puede ver la película, pero se recomienda la supervisión de los padres para personas menores de 15 años.

