La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la segunda semana

En la dinámica de votación ya inició la “guerra” entre el Cuarto Día y Noche. (Infobae México)

La Casa de los Famosos México 3 celebró este miércoles 6 de agosto su segunda jornada de nominaciones, en medio de un ambiente cargado por recientes confrontaciones. La dinámica de votaciones en el confesionario, en la que cada participante asignó puntos a quienes desea ver fuera de la competencia, provocó la formación y ruptura de alianzas entre las celebridades y habitaciones.

Durante la noche previa, una serie de comentarios exhibidos en “el cine” generó disgusto y desencuentros entre varios integrantes, lo que incrementó la tensión durante las nominaciones. La estrategia se consolidó como un elemento central en la competencia, con habitantes analizando cada voto y replanteando sus relaciones dentro de la casa, donde todos buscan seguridad antes del próximo domingo de eliminación.

En esta segunda ronda, los participantes emplearon su máximo puntaje permitido, entregando dos puntos a aquellos que consideran amenazas para su permanencia o cuyas acciones recientes les generaron desconfianza. La suma de estos votos definirá la lista de nominados, quienes dependerán del apoyo del público para permanecer en la contienda por el premio de 4 millones de pesos.

Tras las nominaciones se pudo ver claramente la competencia entre cuartos. (Captura de pantalla YouTube)

El ambiente durante la jornada de nominación reflejó el impacto de la convivencia forzada y la presión del formato, que exige a los famosos equilibrar su vida social con la necesidad de protección ante el riesgo de expulsión.

La competencia dentro de la casa se intensifica a medida que avanzan las semanas, con rivalidades y alianzas en constante movimiento bajo la mirada del público.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Facundo: 2 puntos a Adrián Di Monte y 1 punto a Alexis Ayala

Ninel Conde: 2 puntos a Olivia Collins y 1 punto a Mar Contreras

Mariana Botas: 2 puntos a Alexis y 1 punto Mar Contreras

Shiky: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Elaine Haro: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Priscila Valverde: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Adrián Di Monte

Aldo De Nigris: 2 puntos a Priscila y 1 Shiky

Dalilah Polanco: 2 puntos a Mar Contreras y 1 punto a Adrián Di Monte

Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Dalílah Polanco

Adrián Di Monte: 2 puntos a Dalilah Polanco y 1 punto a Facundo

Abelito: 2 puntos a Prisicila y 1 a Mariana Botas

Aaron Mercury: 2 puntos a Facundo 1 punto a Shiky

EL nominado con mayor número de votos es Alexis Ayala. (Captura de pantalla YouTube)

Nominados del 6 de agosto en “La Casa de los Famosos México 3″

El próximo domingo 10 de agosto se anunciará al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

Alexis Ayala nominado con 11 puntos.

Priscila nominada con 7 puntos.

Mar Contreras nominado con 6 puntos.

Dalilah Polanco nominada con 5 puntos.

Adrián Di Monte nominada con 4 puntos.