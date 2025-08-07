Gobierno del Estado de México confirma aumento a la tarifa del transporte público

El aumento a la tarifa que proponen los transportistas mexiquenses sería de 4 pesos (Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno del Estado de México confirmó que habrá un aumento en la tarifa del transporte público, y justificó esta medida debido a que han pasado siete años desde la última actualización en el costo del pasaje.

Durante la conferencia “Quien es quién en la movilidad del pueblo”, Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad del Estado de México, expuso que están avanzando en las negociaciones con los grupos de transportistas, por lo que el aumento “Tiene que ser una realidad”.

Sin embargo, apuntó que todavía no se determina de cuánto será el aumento, aunque dejó entrever que podría ser entre dos y tres pesos. Además, aseguró que será la propia gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, quien haga oficial la medida.

El funcionario estatal reconoció que será un tema sensible para la población mexiquense, que diariamente realiza alrededor de 18 millones de viajes.

“Siempre tenemos que ver ambas partes el tema social. Cómo afecta a la gente. Hay gente que para llegar a sus destinos tiene que tomar tres transportes y si les incrementamos dos o tres pesos la tarifa, ¿cómo les va a afectar en su economía?”, expuso el subsecretario de Movilidad.

Según explicó Delgado Reynoso, la decisión responde a una demanda sostenida de los transportistas, quienes argumentan que desde hace siete años no se ha registrado ningún incremento en el costo del pasaje.

Esta situación, según los líderes del sector, ha generado una presión financiera que dificulta la renovación de unidades y la mejora del servicio.

No obstante, insistió en que la decisión final buscará evitar una afectación desproporcionada a los usuarios, especialmente a quienes realizan múltiples transbordos diarios.

Usuarios del transporte público condenaron los actos del trabajador pues incrementa el riesgo de un accidente Crédito: TW @QuePocaMadre_Mx

Edomex abrió carpetas de investigación a transportistas

Las 16 investigaciones administrativas en curso contra operadores de transporte público en el Estado de México contemplan infracciones como manejar bajo los efectos del alcohol, realizar carreras clandestinas, conducir siendo menores de edad, casos de acoso sexual a pasajeros y accidentes en los que hubo heridos o muertos.

Accidente vial en avenida Mario Colín, en Tlalnepantla, Edomex (@drugvin/X)

Según informó el gobierno estatal, en aplicación de su política de “cero tolerancia” contra el transporte público irregular, se han iniciado 13 denuncias penales y 16 procedimientos administrativos contra conductores que violaron las normas y pusieron en peligro a los usuarios.

El Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, precisó que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el presunto delito de prestación ilícita del servicio, de acuerdo con el artículo 148 del Código Penal estatal.

“El gobierno del Estado de México va a priorizar su seguridad, va a priorizar la vigilancia y va a aplicar sanciones de lo más duro para los transportistas que no cumplan, les decimos también, siempre cuidando la presunción de inocencia, siempre cuidando el debido proceso, pero el Gobierno del Estado de México pasará de sanciones administrativas, a consecuencias penales”, declaró Sibaja González.

Además, el gobierno estatal concluyó las concesiones de cuatro empresas de transporte público debido a prácticas irregulares que implicaban un riesgo grave para los pasajeros y tras recurrir quejas constantes por acoso sexual contra mujeres usuarias.