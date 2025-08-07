México

Gobierno del Estado de México confirma aumento a la tarifa del transporte público

El incremento podría ser de entre dos y tres pesos, dejó ver el subsecretario de Movilidad del Edomex, Ricardo Delgado Reynoso

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El aumento a la tarifa
El aumento a la tarifa que proponen los transportistas mexiquenses sería de 4 pesos (Jorge Contreras/Infobae México)

El gobierno del Estado de México confirmó que habrá un aumento en la tarifa del transporte público, y justificó esta medida debido a que han pasado siete años desde la última actualización en el costo del pasaje.

Durante la conferencia “Quien es quién en la movilidad del pueblo”, Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad del Estado de México, expuso que están avanzando en las negociaciones con los grupos de transportistas, por lo que el aumento “Tiene que ser una realidad”.

Sin embargo, apuntó que todavía no se determina de cuánto será el aumento, aunque dejó entrever que podría ser entre dos y tres pesos. Además, aseguró que será la propia gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, quien haga oficial la medida.

El funcionario estatal reconoció que será un tema sensible para la población mexiquense, que diariamente realiza alrededor de 18 millones de viajes.

“Siempre tenemos que ver ambas partes el tema social. Cómo afecta a la gente. Hay gente que para llegar a sus destinos tiene que tomar tres transportes y si les incrementamos dos o tres pesos la tarifa, ¿cómo les va a afectar en su economía?”, expuso el subsecretario de Movilidad.

Según explicó Delgado Reynoso, la decisión responde a una demanda sostenida de los transportistas, quienes argumentan que desde hace siete años no se ha registrado ningún incremento en el costo del pasaje.

Esta situación, según los líderes del sector, ha generado una presión financiera que dificulta la renovación de unidades y la mejora del servicio.

No obstante, insistió en que la decisión final buscará evitar una afectación desproporcionada a los usuarios, especialmente a quienes realizan múltiples transbordos diarios.

Usuarios del transporte público condenaron los actos del trabajador pues incrementa el riesgo de un accidente Crédito: TW @QuePocaMadre_Mx

Edomex abrió carpetas de investigación a transportistas

Las 16 investigaciones administrativas en curso contra operadores de transporte público en el Estado de México contemplan infracciones como manejar bajo los efectos del alcohol, realizar carreras clandestinas, conducir siendo menores de edad, casos de acoso sexual a pasajeros y accidentes en los que hubo heridos o muertos.

Accidente vial en avenida Mario
Accidente vial en avenida Mario Colín, en Tlalnepantla, Edomex (@drugvin/X)

Según informó el gobierno estatal, en aplicación de su política de “cero tolerancia” contra el transporte público irregular, se han iniciado 13 denuncias penales y 16 procedimientos administrativos contra conductores que violaron las normas y pusieron en peligro a los usuarios.

El Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, precisó que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el presunto delito de prestación ilícita del servicio, de acuerdo con el artículo 148 del Código Penal estatal.

“El gobierno del Estado de México va a priorizar su seguridad, va a priorizar la vigilancia y va a aplicar sanciones de lo más duro para los transportistas que no cumplan, les decimos también, siempre cuidando la presunción de inocencia, siempre cuidando el debido proceso, pero el Gobierno del Estado de México pasará de sanciones administrativas, a consecuencias penales”, declaró Sibaja González.

Además, el gobierno estatal concluyó las concesiones de cuatro empresas de transporte público debido a prácticas irregulares que implicaban un riesgo grave para los pasajeros y tras recurrir quejas constantes por acoso sexual contra mujeres usuarias.

Temas Relacionados

Transporte PúblicoEstado de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué tan dañino es comer sopa instantánea

Se trata de un alimento ampliamente consumido

Qué tan dañino es comer

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rechazó a Luis Miguel por un hombre que le pegaba

En una conversación sincera, la cantante relató cómo, en pleno éxito profesional, rechazó a Luis Miguel mientras atravesaba una etapa de maltrato y baja autoestima

La Casa de los Famosos

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

La aficionada y política criticó el desempeño del equipo y cuestionó a Nicolás Larcamón

Xóchitl Gálvez está pensando en

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: ‘La jefa’ hace la primera llamada para la segunda noche de nominación

La Casa de los Famosos

Quién es Jaime Cantón Rocha, el primer diputado LGBT+ que presidirá un Congreso local

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue electo de manera unánime por legisladores del Congreso del estado de Baja California

Quién es Jaime Cantón Rocha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 20 años de

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Ninel Conde rechazó a Luis Miguel por un hombre que le pegaba

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

DEPORTES

De dónde es Osmar Olvera:

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso