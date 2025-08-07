¿En tierra de AMLO? Operativo federal logra asegurar casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Los 900 kilogramos de metanfetamina quedaron a resguardo del Ministerio Público Federal | FGR / Cortesía

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en su Región Sureste, ejecutó un operativo de alto impacto en el municipio de Palenque, Chiapas, donde se aseguraron 900 kilogramos de metanfetamina en lo que representa uno de los mayores decomisos de este tipo en el estado en lo que va del año.

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos adscritos a la AIC.

Esto en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el inmueble intervenido también se aseguraron los siguientes objetos y elementos:

Un arma de fuego

Reactores químicos y tanques para almacenar gas

500 bultos de sosa cáustica y diversos precursores químicos

Dos vehículos

Materiales utilizados para la elaboración y almacenamiento de esta droga

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

También se logró el decomiso de reactores químicos, bultos de sosa cáustica y tanques para gas estacionario | FGR / Cortesía

Fuerza “Pakal” chiapaneca combate al huachicol en la frontera sur

En días recientes, en otro punto estratégico del estado, la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal” (FRIP) ―en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía de Distrito Costa― desmanteló un centro de almacenamiento y distribución combustibles robados en la localidad de Ciudad Hidalgo, el cual es un municipio fronterizo con Guatemala.

Durante la operación fueron asegurados 150 bidones con una capacidad total superior a los 12 litros de combustible, presuntamente diésel, almacenados en condiciones clandestinas y sin ninguna medida de seguridad.

También se incautaron predios, vehículos y contenedores utilizados por esta red criminal para operar el robo y tráfico de huachicol en la zona.

La red operativo de huachicol en Ciudad Hidalgo, Chiapas, operaba con vehículos clandestinos | Secretaría de Marina

Las autoridades estatales indicaron que el decomiso se realizó sin necesidad de realizar disparos y con base en labores de inteligencia.

Ante esto, lo asegurado fue entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, quien integró una carpeta de investigación por delitos contra el patrimonio nacional.

Seguridad en la frontera sur de México: la preocupación del gobierno federal

Esta intervención forma parte de los operativos permanentes en la zona fronteriza, pensados para resguardar el estado de derecho, reforzar la seguridad pública y proteger el territorio nacional, según declaraciones oficiales.

La Fuerza de Reacción Inmediata "Pakal" mantiene monitoreo constante eb ka frontera sur de México |Damián Sánchez 7 Reuters

Las autoridades federales reconocen que Chiapas se ha convertido en un punto clave no solo para el tráfico transfronterizo de drogas, sino también para el contrabando de hidrocarburos provenientes de América Central, así como para el establecimiento de laboratorios clandestinos.