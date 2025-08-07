Cuáles son los efectos adversos de la glutamina, suplemento popular para la recuperación muscular en el deporte

A pesar de sus muchos beneficios, el consumo de suplementos puede tener graves efectos secundarios- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de glutamina son productos que contienen este aminoácido en forma concentrada, generalmente en polvo o cápsulas, y suelen ser utilizados por deportistas o personas sometidas a situaciones de estrés físico intenso, lesiones, cirugías o enfermedades que puedan aumentar la demanda de glutamina en el organismo.

Se les atribuyen posibles beneficios como apoyo en la recuperación muscular, fortalecimiento del sistema inmunológico y mantenimiento de la salud intestinal.

Sin embargo, como ocurre con otros suplementos, su consumo debe realizarse con precaución, que puede llegar a tener efectos secundarios, sobre los cuales te contamos a continuación.

Este suplemento suele ser popular entre personas que realizan ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los efectos adversos de los suplementos de glutamina

Los suplementos de glutamina se consideran seguros en la mayoría de los casos cuando se usan en dosis habituales. Sin embargo, pueden presentarse algunos efectos adversos, especialmente si se exceden las dosis recomendadas o existen condiciones médicas previas.

Algunos de los principales efectos secundarios que se reportan con su consumo, son los siguientes:

Trastornos digestivos: Náuseas, dolor abdominal, vómitos o diarrea.

Desequilibrios en el metabolismo de amoníaco: En personas con enfermedades hepáticas o renales, el uso de glutamina puede aumentar los niveles de amoníaco en sangre, lo que puede ser riesgoso.

Alergias: Aunque son poco frecuentes, pueden ocurrir reacciones alérgicas como erupciones cutáneas, picazón o dificultad respiratoria.

Alteraciones en el equilibrio ácido-base: Consumir cantidades excesivas podría afectar el equilibrio de ácidos y bases en el organismo, sobre todo en personas con trastornos metabólicos.

Algunas personas pueden ser sensibles a estos suplementos y presentar malestares digestivos con su consumo, incluso en cantidades adecuadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir suplementos de glutamina para prevenir efectos adversos

Para consumir suplementos de glutamina de manera segura y reducir el riesgo de efectos adversos, recuerda implementar las recomendaciones siguientes:

Consultar a un profesional de la salud: Antes de iniciar el suplemento, especialmente si existen enfermedades hepáticas, renales o trastornos metabólicos.

Seguir la dosis indicada: Respetar la cantidad recomendada por el fabricante o la dosis prescrita por el médico, evitando exceder los 5 a 10 gramos diarios, salvo indicación profesional.

Dividir la dosis: Si la cantidad diaria es mayor, repartirla en varias tomas durante el día puede ayudar a minimizar molestias digestivas.

Consumir con suficiente agua: Tomar la glutamina acompañada de líquido reduce las probabilidades de irritación gástrica.

Observar reacciones adversas: Suspender el uso y buscar atención médica si se presentan síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos, erupciones o dificultad respiratoria.

Evitar en condiciones médicas específicas: No usar sin vigilancia médica en caso de insuficiencia renal, hepática o alteraciones metabólicas conocidas.

No prolongar su uso innecesariamente: Limitar el consumo al periodo recomendado. No exceder la duración establecida por el médico o las indicaciones del producto.

Recuerda que la supervisión profesional es esencial para ajustar la dosis y vigilar posibles efectos adversos, garantizando el uso seguro del suplemento.