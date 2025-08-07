El "agua dura" suele ser un problema para el cabello. (Freepik)

Cuando se habla del cuidado del cabello se suele pensar en productos como el shampo, acondicionador o tratamientos capilares, pero casi siempre se deja fuera al agua, uno de los factores que más influye en su aspecto.

En la mayoría de los casos, cuando el cabello comienza a lucir más seco de lo normal o hay caída frecuente, el problema suele estar relacionado con el agua, pero no cualquier tipo, los expertos la llaman “agua dura”.

¿Qué es el agua dura y cómo identificarla?

Se le llama de esa forma porque contiene altas concentraciones de minerales, principalmente sales de calcio y magnesio; dichos minerales provienen del contacto del agua con suelos y rocas durante su trayecto natural.

Además, es importante mencionar que el agua dura no solo afecta al cabello, también influye en los procesos domésticos e industriales, ya que dificulta la formación de espuma con jabones y puede causar acumulación de depósitos en tuberías y electrodomésticos.

Por lo que es importante estar alerta e identificar si en el hogar existe agua dura; algunas de las principales señales son:

Existe una capa verdosa o blanca en la regadera o grifo. La presión del agua es baja.

Así es cómo el agua con la que te bañas podría causarte caspa o daño en el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer en caso de lavar tu cabello con agua dura?

Lavar el cabello con agua dura puede causar la acumulación de residuos minerales en la superficie del pelo y el cuero cabelludo, lo que puede generar varios efectos, como:

Sensación de rigidez o sequedad en el cabello. Dificultad para formar espuma con el champú. Pérdida de brillo y suavidad. Aparición de caspa o irritación en el cuero cabelludo.

En caso de detectar algunos de los efectos, se pueden tomar varias medidas para minimizar los daños causados, por ejemplo:

Un filtro en la regadera: utilizarlo puede disminuir la presencia de calcio y magnesio. Shampoo clarificante: se puede buscar un producto con formulas diseñadas para eliminar residuos minerales, por lo que se recomienda utilizarlo una vez por semana. Enjuagues con vinagre de manzana o jugo de limón diluido en agua para restaurar el pH y reducir la acumulación. Acondicionadores hidratantes o mascarillas: su uso es importante para ayudar a recuperar la suavidad.

Es importante mencionar que si el problema persiste, se debe consultar a un profesional para elegir los productos más adecuados para el tipo de cabello y las características del agua de la zona que se habita.