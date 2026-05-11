Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas: por qué canales ver la ida de las Semifinales del Clausura 2026

La definición de las semifinales del Clausura 2026 deja a cuatro equipos con el sueño intacto de alcanzar el título: Pachuca, Cruz Azul, Chivas y Pumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de las semifinales del Clausura 2026 deja a cuatro equipos con el sueño intacto de alcanzar el título: Pachuca, Cruz Azul, Chivas y Pumas. El desenlace de los cuartos de final estuvo marcado por remontadas, duelos cerrados y marcadores globales que evidencian la paridad entre los aspirantes.

Las semifinales del Clausura 2026 enfrentarán a estos equipos que supieron sortear eliminatorias complejas, algunos por diferencia de goles y otros gracias al criterio de posición en la tabla. La expectativa en torno a los próximos duelos crece, ya que cada uno de los clasificados mostró argumentos sólidos para aspirar al trofeo.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 Pumas UNAM's Keylor Navas celebrates after he saves a penalty from America's Henry Martin REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Por qué canales ver la ida de las Semifinales del Clausura 2026?

La serie de semifinales de ida comienza con el duelo entre Cruz Azul y Chivas, que podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime; el horario todavía está pendiente de confirmación. El segundo partido de ida enfrentará a Pachuca contra Pumas, transmitido por Fox One, también con horario por definirse.

Semifinales de ida

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Cruz Azul vs Chivas | transmisión por Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime | horario por definirse

Pachuca vs Pumas | transmisión por Fox One | horario por definirse

Para las semifinales de vuelta, Chivas será anfitrión frente a Cruz Azul, con transmisión exclusiva por Prime Video y sin horario confirmado. Finalmente, Pumas recibirá a Pachuca en un encuentro disponible por Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime.

Semifinales de vuelta

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Chivas vs Cruz Azul | transmisión por Prime Video | horario por definirse

Pumas vs Pachuca | transmisión por Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 9, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan los equipos a las Semifinales de ida?

Entre los clasificados, Pumas aseguró su presencia tras igualar ante el América. La serie se resolvió con un empate a seis goles en el marcador global, resultado de dos duelos con idéntico desenlace: ambos encuentros finalizaron 3 a 3. El conjunto universitario, que fue líder general, avanzó por su mejor posición en la tabla.

El pase de Cruz Azul se selló al superar a Atlas en una serie de dos partidos. El equipo dirigido por Joel Huiqui, quien tomó las riendas recientemente, primero venció a Necaxa en la última fecha de la fase regular y luego superó a los rojinegros con un global de 4 a 2. Este impulso fortalece la moral de la Máquina, que llega a la siguiente etapa con una racha positiva bajo el mando del entrenador mexicano.

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Chivas logró una de las mayores gestas en su historia reciente. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

En el caso de Chivas, la clasificación llegó tras una remontada ante Tigres. El equipo de Gabriel Milito, que perdió 3 a 1 en el partido de ida, consiguió revertir la serie al imponerse 2 a 0 en la vuelta. Aunque el marcador global terminó igualado, la mejor ubicación en la tabla fue determinante para su acceso a semifinales.

El otro boleto lo obtuvo Pachuca, que resolvió su cruce ante Toluca de forma contundente. El cuadro hidalguense ganó ambos partidos: primero 1 a 0 y después 2 a 0, asegurando así su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

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