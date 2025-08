“Tengo panel solar y recolecto agua”: Facundo se disculpa con Aaron Mercury tras desearle la muerte por matar una araña

Facundo fulmina a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México: “Gente que no debería existir, un come-por-likes”. (ViX)

Facundo fue uno de los protagonistas durante la dinámica del Cine de La Casa de los Famosos México 2025 la noche del 5 de agosto.

Ahí se mostró un video en el que el conductor decía abiertamente que Aaron Mercury “no debería estar en esta casa ni en este mundo”, luego de verlo matar a una araña.

El comentario generó impacto entre los habitantes, y especialmente en el propio Aaron, quien más tarde tuvo una conversación cara a cara con Facundo.

Adrián Di Monte ha entablado más diálogo con sus compañeros. Foto: Captura Televisa.

¿Cómo empezó todo?

La polémica frase surgió de una comentario anterior a solas en el gimnasio en el que Facundo expresó su rechazo hacia quienes matan insectos, especialmente arañas, por el papel que juegan en el ecosistema.

“Quien no me termina de caer es Aarón, no me llevo chido, me caga que mate insectos, me caga esa gente. Pienso que es gente que sólo no debería estar en esta casa, sino en este mundo”, se escuchó decir al conductor en un fragmento mostrado durante la función.

El famoso dijo que es porque mata insectos (VIX)

La disculpa de facundo

Durante la conversación que tuvieron después de la proyección, Facundo explicó que sus comentarios nacen de su fuerte postura ambientalista y su estilo de vida, que intenta ser ecológicamente responsable.

“Recolecto agua de la lluvia, tengo panel solar, cuando se abre el agua en los baños hay una cubeta con la que después se riega. Cuando hay hormigas no les echo insecticida (…)yo sí creo que hay pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo”, dijo.

Además, explicó que no es una animadversión directa hacia Aarón, sino hacia ese tipo de conductas:

“Sí soy clavado en ese pedo, pero no es que diga ‘me caga ese güey’. Al final cuando echas desmadre, si es de: ‘Qué hábil es ese cabrón’, qué fuerza tiene… Esa parte de ti me caga, yo me encuentro una polilla en la casa y me la llevo para allá”.

Tras ser exhibido fue a hablar con él (VIX)

Aarón Mercury: “Está bien que me lo digas, porque aprendo”

La respuesta de Aaron fue madura y abierta al diálogo. Reconoció que matar una araña puede ser un reflejo de crianza y desconocimiento más que de malicia.

“Creo que es algo de cómo creces en cada casa, yo le tengo miedo a las arañas… Está bien que me digas porque aprendo. Tampoco quiero que creas que me ofendí, yo la neta te admiro, fue una acción”, expresó.

Facundo admitió que su comentario fue duro, pero reafirmó que prefería decirlo directamente para generar conciencia:

“Sí lo dije y sí lo pienso, pero no es que diga ‘Aaron es de la verga porque un día mató una araña’. El que te lo pueda decir sí vale la pena, porque no sólo te lo digo a ti, sino a un chingo de gente”.