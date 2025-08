Ellos serán los únicos habitantes de ‘La Casa de Los Famosos México’ invitados a la boda de Facundo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Esteban Facundo Gómez Bruera -mejor conocido en el medio artístico nacional como Facundo- esperó a estar dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ para anunciar su compromiso con Delia García.

Fue en una conversación con los participantes del reality show donde el comediante y conductor mexicano contó, a grandes rasgos, cómo comenzó su historia de amor con su actual pareja y destapó que ya le pidió matrimonio.

“Ya dale anillo”, comentó Adrián Di Monte y Facundo respondió: “Ya lo di”.

El conductor compartió la noticia en 'La Casa de los Famosos México'. TikTok // Vix

De inmediato, todos felicitaron a Facundo por este gran paso en su vida personal y Abelito pidió que los invitara a la celebración.

“Solo (invitaré) a los últimos seis que quedemos aquí”, respondió el comediante con sarcasmo.

Facundo tuvo problemas para tener intimidad con Delia por primera vez

En esa misma charla, el conductor abrió su corazón para compartir los complicados momentos que atravesó cuando se enamoró de Delia. Y es que acababa de divorciarse de Esmeralda Palacios -su primera esposa- y tenía miedo de ‘regarla’ otra vez.

(IG: @soydeliagarcia)

Según la información que compartió Facundo, salió con la locutora durante aproximadamente siete meses antes de que ella le pusiera un ultimátum. Él lo pensó seriamente, pues creía que tenía que conocer a más personas tras su separación; sin embargo, terminó por formalizar su relación.

Bajo este contexto, el conductor confesó que tuvo problemas para tener intimidad con Delia por primera vez.

“La primera vez del acto no pude, me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude. Estás tan comprometido de hacer una buena chamba que no pude, tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”, contó en LCDLFM.

(IG: @facufacundo)

¿Quién fue la primera esposa de Facundo y cuántos hijos tuvo con ella?

El polémico habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ se casó por primera vez en 2004 con Esmeralda Palacios, una reconocida empresaria, conductora y productora mexicana.

Su matrimonio duró 12 años y durante ese tiempo tuvieron tres hijos:

Valentina (22 años)

Mila (20 años)

Lorenzo (16 años)

(IG: @unbesobye)

En 2024, Esmeralda Palacios se casó por segunda vez y lo hizo con Diego Muñoz.

La ceremonia se llevó a cabo en la emblemática Asociación Nacional de Charros ubicada en la Ciudad de México; aunque, fue un evento íntimo, asistieron varias personalidades del medio artístico nacional como Rossana Nájera, Mauricio Mancera y Andrea Chaparro.