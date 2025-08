Facundo anuncia su compromiso con Delia García en ‘La Casa de los Famosos México’

(IG: @facufacundo)

Facundo se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras revelar una gran noticia: se comprometió con Delia García antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2025′.

Fue en una conversación con los habitantes donde el conductor destapó algunos detalles sobre su actual relación amorosa y confesó que se atrevió a dar el siguiente paso con su novia después de ocho años juntos.

“Ya dale anillo”, comentó Adrián Di Monte tras y Facundo respondió: “Ya lo di”.

Como era de esperarse, todos los habitantes felicitaron a su compañero y pidieron asistir a la boda.

“Solo (invitaré) a los últimos seis que quedemos aquí”, respondió entre risas.

El conductor no compartió más detalles al respecto; sin embargo, Delia confirmó la noticia a través de redes sociales. Para ello, publicó una sesión fotográfica que les tomó Valentina -hija de Facundo- para celebrar el compromiso.

“Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo, todos los días siento mucha gratitud de saber que nos encontramos para compartir este viaje cortito llamado vida. Ningún momento de mi vida es mejor que viendo estoy contigo, podemos estar tirados en el piso sin hacer nada y prefiero eso que cualquier plan… porque el hogar puede estar en una persona. Nunca nadie me había amado de forma tal que pudiera ser completa y cabalmente yo misma”, escribió.

Delia no fue la única, pues Facundo dejó un mensaje programado para que se publicara cuando se anunciara su compromiso.

“Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que mas admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama pos mi esencia y eso mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que sí“, se lee.

Así comenzó la historia de amor de Facundo y Delia

Los enamorados se conocieron en ‘La Isla’, reality de supervivencia de TV Azteca, específicamente, durante la temporada que se transmitió en 2017.

Según contó Facundo en ‘La Casa de los Famosos México’, cuando comenzó a salir con Delia habían pasado aproximadamente 10 meses de que se había separado de su primera esposa y madre de sus tres hijos, Esmeralda Palacios.

La relación no se formalizó de inmediato, pues tuvieron que pasar alrededor de 7 meses para que ambos pusieran sobre la mesa sus prioridades. Y es que Facundo tenía miedo de cometer un error que pusiera en peligro el vínculo que habían construido, pero al final accedió a intentarlo.

Desde entonces, ambos han compartido tanto su vida personal como proyectos vinculados al bienestar y el hogar.

Como ejemplo del miedo que tenía de ‘regarla’, Facundo contó una experiencia íntima que vivió con Delia.

“La primera vez del acto no pude, me gustaba tanto que... ya estaba todo y no pude. Estás tan comprometido de hacer una buena chamba que no pude, tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”, narró en LCDLFM.