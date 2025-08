Dalílah Polanco perdió la paciencia con Mar Contreras en La Casa de los Famosos México

La actriz ha llevado desde el inicio el control de la cocina, por lo que ha sido blanco de críticas por parte de sus compañeros. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco y Mar Contreras, se sinceraron en una fuerte plática. Ambas participantes protagonizaron un intercambio donde expusieron su personalidad y su manera de afrontar la convivencia, marcada por la estricta disciplina de Dalílah respecto al orden, la limpieza y la organización alimentaria dentro del programa.

Durante una de sus tareas en la cocina, Dalílah Polanco le transmitió a Mar Contreras la importancia de mantener la calma ante el estrés cotidiano. “Sabes cuántas semanas nos faltan aquí reina, porque pretendemos estar un chin**, ¿no? Entonces vete leve, te estás poniendo muy tensa”, expresó la conductora, resaltando el largo camino que aún tienen por recorrer dentro de la competencia.

La respuesta de Mar Contreras no se hizo esperar. Con una actitud relajada, le recordó a Dalílah que ambas pueden mejorar su actitud frente a los desafíos diarios. “Mira quién me lo dice… En una hora se te acabó eso”, replicó, generando un ambiente distendido en el área donde han consolidado su liderazgo culinario.

Mar Contreras ha sido la única que confronta a Dalilah para tomar control de la cocina en La Casa de los Famosos México 2025. (ViX)

Las dos compañeras coincidieron en su objetivo de permanecer hasta la final de La Casa de los Famosos México 3, a pesar de las diferencias de carácter que se manifiestan en la convivencia cotidiana.

La conversación continuó con un toque de humor, cuando Dalílah enfatizó su intención de buscar la armonía dentro de la casa. “Yo soy la paz, soy puro amor”, afirmó. Mar, en tono bromista, añadió que Dalílah podría considerarse “luz”, reforzando la voluntad de ambas por mantener el respeto pese a las tensiones.

En otro momento, dicha situación tomó otro matiz cuando Dalílah Polanco compartió con Ninel Conde las dificultades que enfrenta por las diferencias con Mar Contreras.

“Yo le digo a Mar, tú cocina todo lo que quieras, yo no tengo pedo. Mi mal es que pongan todo en su lugar, ese es mi mal”, explicó.

La actriz confesó que ya se siente susceptible a los comentarios de sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube)

“Hoy me salí de la cocina porque de verdad siento que la fricción empieza y no tengo ganas de tener fricciones con nadie. Sí me pone mal”, confesó.

Mencionó que no experimenta conflictos si otra persona asume el control de la cocina, aunque ha percibido que a Mar Contreras sí le afecta este aspecto.

La dinámica en la cocina desde las ediciones anteriores de LCDLFM refleja el pulso de la convivencia entre los participantes, donde la búsqueda de armonía debe equilibrarse con la competencia y la disciplina en las tareas diarias. En esta ocasión, Dalílah Polanco y Mar Contreras representan dos estilos opuestos que, por momentos, chocan dentro de la casa más famosa de México.