Cuándo regresará a los escenarios Regina Murguía tras haber sido operada por pólipos cancerosos

La cantante está lista para regresar a los escenarios. (Foto: Instagram/@murguiaregina)

Regina Murguía, integrante de JNS, se sometió a una cirugía que la hizo valorar nuevamente la vida, por lo que a través de su cuenta personal de Instagram compartió una serie de imágenes y reflexiones sobre su experiencia.

Cabe recordar que fue a principios de julio cuando la cantante dio a conocer que sería operada de emergencia a causa de un tumor que le fue detectado en el colon.

“Tengo un tema de salud, tengo un pólipo, un tumorcito en el colon. Me van a operar en julio y bueno, pues recen por mí, que todo salga bien, y si Dios quiere ya estaré en agosto para continuar los conciertos, para seguir disfrutando la vida y el amor”, explicó.

La cantante compartió una historia en Instagram, donde reveló que la cirugía fue exitosa. (Foto: @murguiaregina, Instagram)

Regina Murguía está en recuperación, pero lista para volver a los escenarios junto a JNS

En medio de la incógnita por su estado de salud, la tarde del pasado 4 de agosto se dio a conocer que la intérprete de éxitos como “Dime que me amas”, “Estoy para él” y “Entre azul y buenas noches” estaba fuera de peligro, por lo que sus compañeras de agrupación compartieron su sentir ante la noticia.

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, Karla Díaz se sinceró sobre la situación que vivió Murguía hace unas semanas, y por la cual se ausentó de la inauguración de su restaurante en CDMX.

“No era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo, y sí, lo sacaron todo”, explicó.

La cantante está lista para volver a JNS. (Foto: Instagram/@murguiaregina)

Cuándo regresa Regina Murguía a los escenarios tras ser operada por pólipos cancerosos

Por su parte, Angie Taddei compartió para Ventaneando que aunque la situación que vivió Murguía les dio un “buen susto”, actualmente se encuentra en recuperación en Mérida, pues el viernes 8 de agosto volverá a los escenarios.

“Fue una operació perfecta. Salió perfecta y ahora está en Mérida tomando un poquito de aire, porque ya está de regreso el viernes”, aseguró.

Hasta el momento, la intérprete de 39 años no ha dado detalles sobre su regreso a la música, pero en redes sociales confesó sentirse renacida y agradeció el apoyo que le brindaron sus seres queridos a lo largo del procedimiento.

La cantante de JNS destaca la importancia de la detección temprana y el apoyo familiar (IG)

"Hoy me siento renaciendo, volviendo a abrazar la vida con más fuerza, con más conciencia, con más amor por mí y por lo que realmente importa (...) Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañado, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad", expresó.