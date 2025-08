¿Cuáles son las propiedades curativas de las uvas?

El resveratrol de la uva podría favorecer la quema de calorías y el control del peso, según estudios en animales. agroexportacion - uvas

El resveratrol, un compuesto presente en la uva, ha sido objeto de investigaciones recientes que sugieren su capacidad para aumentar el gasto energético en el tejido muscular y favorecer la quema natural de calorías.

Un estudio publicado en el International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism en 2014 observó que los ratones alimentados con una dieta rica en grasas y suplementados con resveratrol experimentaron un menor aumento de peso en comparación con aquellos que no recibieron este compuesto.

Aunque se requieren más estudios para confirmar estos efectos en humanos, estos hallazgos refuerzan el interés científico en los fitonutrientes de la uva y su potencial para influir en el metabolismo y la pérdida de peso.

Más allá de su posible impacto en el control del peso, la uva destaca por una combinación única de propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, digestivas, hipolipemiantes, antiobesidad, osteoprotectoras, neuroprotectoras y cardioprotectoras.

Esta diversidad de beneficios se atribuye a la presencia de compuestos activos como carotenoides, flavonoides, vitamina K, potasio, clorofila y ácidos fenólicos.

La uva destaca por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y cardioprotectoras, gracias a su riqueza en compuestos activos. (Semana.com)

Consumir uvas, especialmente con cáscara y semillas, permite aprovechar al máximo estos nutrientes, ya que la fibra contenida en la fruta contribuye a la saciedad y al buen funcionamiento intestinal, aspectos clave en las dietas de adelgazamiento y en la prevención del estreñimiento.

El perfil nutricional de la uva la convierte en una opción saludable para incorporar en la alimentación diaria. Una porción de 150 gramos aporta aproximadamente 104 calorías, con la mayor parte proveniente de carbohidratos (27 gramos), además de pequeñas cantidades de proteínas (1 gramo) y grasas (menos de 0,5 gramos).

Esta misma cantidad proporciona 1,3 gramos de fibra, lo que favorece la digestión y el tránsito intestinal. Además, la uva es una excelente fuente de vitamina K y cobre, cubriendo el 25 % de las necesidades diarias de vitamina K y el 21 % de las de cobre en una sola porción, junto con vitaminas del complejo B y vitamina C.

El consumo regular de uvas también se asocia con la prevención de enfermedades crónicas. Los compuestos fenólicos y antioxidantes presentes en la fruta ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que reduce el riesgo de desarrollar cánceres como el de mama, próstata y piel.

Una porción de 150 gramos de uva aporta 104 calorías, principalmente de carbohidratos, y cubre el 25% de la vitamina K diaria. (Andina)

Además, la acción de los taninos y antocianinas contribuye a disminuir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, mientras que las antocianinas elevan el colesterol HDL, favoreciendo la salud cardiovascular y reduciendo la probabilidad de infarto o accidente cerebrovascular.

La uva, gracias a su bajo a medio índice glucémico, resulta adecuada para personas que buscan controlar los niveles de glucosa en sangre y prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes.

Los compuestos fenólicos también protegen las células pancreáticas responsables de la producción de insulina y mejoran la función de esta hormona.

Además, la presencia de luteína y zeaxantina, dos carotenoides con acción antioxidante, protege la salud ocular frente a la radiación ultravioleta y la luz de dispositivos electrónicos, disminuyendo el riesgo de cataratas y degeneración macular.

La uva, con bajo a medio índice glucémico, es adecuada para controlar la glucosa y prevenir la diabetes y la resistencia a la insulina.

El aporte de vitamina K y potasio en la uva contribuye a la salud ósea y al equilibrio del pH corporal, mientras que los compuestos fenólicos favorecen la relajación arterial y la circulación sanguínea, ayudando a controlar la presión arterial. La combinación de estos nutrientes y fitocompuestos convierte a la uva en un alimento funcional, capaz de ofrecer beneficios integrales para la salud humana.