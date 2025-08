Pepillo Origel asegura que lo dejaron fuera del aniversario de “Hoy” y Andrea Legarreta le responde

El conductor felicitó al matutino, pero lanzó un dardo por dejarlo fuera de la celebración. Créditos: IG, pepilloroigel - Televisa

Desde la mañana del 4 de agosto, el matutino Hoy está de fiesta con motivo de 27 años al aire desde Televisa. Pese a la alegría que desbordaron los conductores a lo largo del programa, Pepillo Origel externó en redes sociales su molestia por no ser invitado.

El ex colaborador del programa escribió una emotiva felicitación en su cuenta personal de Instagram, pero entre las palabras bonitas dejó ver su indignación por no haber estado presente en la celebración.

Celebración de 27 años del programa Hoy. (Foto: Programa Hoy, Facebook)

Pepillo Origel lanza dardo para “Hoy” y Andrea Legarreta le responde

De acuerdo con el periodista de espectáculos, a lo largo de tres años fue una de las piezas clave del programa, pero antes dio a conocer que no había recibido invitación por parte de la producción para estar en el aniversario.

“Aunque no me invitaron al 27 aniversario del programa Hoy, también estuve más de tres años bajo la producción de la mera mera, Carla Estrada, que no saben el trabajo que me costaron las levantadas temprano”, expresó.

Pese a dejar claro su descontento, reconoció que durante su estancia tuvo la fortuna de trabajar con grandes compañeros, quienes hoy en día siguen al frente de cada emisión.

“En cuanto se fue Carla dije colorín colorado, gracias a Dios esto se ha acabado, pero la pasé muy bien con esos compañeros maravillosos Andrea, Galilea y el Negrito”, concluyó.

(Instagram: Captura de pantalla)

Andrea Legarreta respondió a la indignación de Pepillo Origel

Andrea Legarreta, quien a lo largo de los años se ha mantenido presente en el matutino, no dudó en responder a las palabras de su excompañero, asegurando que ninguna de las personalidades que han estado en años pasados fue invitada.

"Te adoro. No hubo menciones específicas de nadie, corazón, pero estos días irán recordando momentos de todos. Fuiste parte muy importante", escribió en uno de los comentarios de la publicación.

Algunos de los seguidores del programa respaldaron las palabras de la actriz y conductora, mientras que otros mencionaron que cada uno de los colaboradores han sido importantes para el éxito del programa.

(Captura de pantalla)

Por su parte, el presentador del programa “Con permiso” de Unicable reaccionó al comentario de Legarreta con una serie de emojis de corazones y besos, poniendo así fin al tema sin crear mayor controversia.

Mientras tanto, el matutino sigue celebrando seguir al aire por más de dos décadas, y tal y como lo mencionó la presentadora, han presentado una serie de cápsulas de los momentos más inolvidables que se han vivido al aire.