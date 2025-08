Noroña se queja de golpeteo interno en Morena: “Pura descalificación, pura intriga”

Gerardo Fernández Noroña expuso que por ambiciones políticas, miembros de la 4T se han prestado al golpeteo (CUARTOSCURO)

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña se quejó este lunes de un “golpeteo interno” en Morena en contra de algunos líderes como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, y él mismo, y advirtió que se trata de un asunto delicado pues pone en riesgo la unidad del partido.

“Hay una ofensiva, no sólo de la derecha, no sólo de los medios, también hay un golpeteo interno y es delicado, porque la unidad es muy importante, yo lo he dicho siempre, soy un convencido de ello, la unidad es fundamental”, expuso desde el Senado.

El ex aspirante presidencial criticó las voces internas que piden la salida de Adán Augusto López como coordinador de su bancada y pidió a sus compañeros de partido expresar su supuesta inconformidad de manera abierta.

“Que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, que lo planteen abiertamente. Lo otro no es correcto, lo otro es politiquería, es incorrecto”, tras los cuestionamientos sobre la supuesta inconformidad con el líder de la fracción parlamentaria.

Fernández Noroña negó un relevo de Adán Augusto López como coordinador parlamentario (X/@fernandeznoroña)

Golpeteo interno pone en riesgo la unidad de la 4T, advierte Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado alertó que los “golpeteos” no son solo contra los personajes cuestionados, sino contra la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación.

El legislador agregó que por ambiciones políticas, algunos de sus compañeros de movimiento se han prestado al golpeteo público de la oposición.

“Me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento”, aseguró Fernández Noroña.

Sobre las acusaciones por delincuencia organizada en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, Fernández Noroña aseguró que no habrá pacto de impunidad, sin embargo, resaltó que no existe investigación sobre Adán Augusto López, ex gobernador de dicha entidad y actual líder de los senadores morenistas.

“Si en un proceso de investigación alguien tiene que hacer frente a alguna responsabilidad, tendrá que hacerlo, pero no es el caso en este momento de ninguno de los compañeros que están siendo fuertemente presionados“, dijo en alusión a Adán Augusto López.

Por esa razón, Gerardo Fernández Noroña atajó que no habrá un relevo en la coordinación parlamentaria, ni del Senado, ni en la Cámara de Diputados.

“No está en la agenda ningún cambio en los liderazgos de los grupos parlamentarios. Todo esto es pura descalificación, pura intriga”, acusó el aún presidente de la Mesa Directiva del Senado.