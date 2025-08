Internautas explotan contra habitantes y producción de La Casa de los Famosos México por respaldar a Adrián Di Monte

Adrián Di Monte recibe respaldo de sus compañeros en La Casa de los Famosos e internautas se lanzan contra ellos y la producción. (Redes sociales/ Captura de pantalla)

La primera eliminación de La Casa de los Famosos México 3 desató una fuerte controversia no solo por el resultado, sino por las reacciones de los habitantes tras la salvación de Adrián Di Monte.

Durante la gala del 3 de agosto, Adrián Di Monte logró librarse de la eliminación tras enfrentarse en la silla giratoria a Olivia Collins, quien se convirtió en la primera expulsada del reality. Previamente, el cubano se había convertido en el participante con el récord de tener más más posicionamientos en contra por parte de sus compañeros.

A pesar de que casi todos los habitantes se posicionaron en su contra, a excepción de Mar Contreras que se posicionó contra Priscila Valverde, el regreso del actor a La Casa de los Famosos México fue recibido entre aplausos y palabras de aliento por varios de los habitantes.

Cabe apuntar que la única que se mantuvo distante fue Dalílah Polanco, quien incluso fue la última en acercarse al conductor cuando éste regresó a la casa.

Mar Contreras, Shiky, Aarón, Aldo y Facundo lo respaldan tras su regreso

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Mar Contreras se acercó a Adrián Di Monte y le dijo: “... Tampoco tengo derecho de juzgarte, si hoy estás regresando aquí es precisamente por eso, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad en nuestras vidas, así la hayamos cagado, güey. No sé qué pasó, pero aprovecha esto como impulso para seguir adelante y mostrar el hombre que eres, porque sé que eres un gran hombre por lo que nos has mostrado, yo vivo a partir de lo que estamos viendo en esta casa”, le comentó.

Shiky no tardó en sumarse al gesto de apoyo: “Eres muy bueno, Adri”, le dijo mientras le daba una palmada en el pecho. En tanto, Aldo de Nigris, sin decir palabra, le ofreció un par de aplausos para animarlo. Aarón Mercury también le dio unas palmadas en la espalda, cerrando el círculo de respaldo inmediato.

Mar Contreras insistió: “Si la gente te quiere ver es por algo, disfrútalo, aprovéchalo, ve con todo. Lo que me da miedo es que vuelva a regresar este güey a los nominados, ahí sí me voy a preocupar, te pueden nominar pero por fuerte”.

Facundo, aunque en ese momento se limitó a observar la escena en silencio, posteriormente, en una conversación privada en el baño junto a Alexis Ayala, expresó su apoyo a Di Monte:

“Hay gente que la cancela, la odian, la funan y luego se enteran de la verdad… Tengo amigos que les han pasado cosas horribles y que no tenían la culpa que la gente les aventó, yo dejé ese video antes de entrar diciendo ‘Güey, no sabemos lo que pasó, no podemos juzgar con un audio’, porque además a cualquiera que le graban un audio se porta bien bonito cuando está grabando’”, dijo Facundo, a lo que Alexis Ayala contestó con una anécdota personal de una expareja.

Internautas furiosos

Mientras dentro de la casa el ambiente era de aparente reconciliación, en redes sociales las críticas estallaron contra todos los habitantes, no solo contra Mar Contreras, a quien muchos señalaron como la primera en suavizar la imagen de Adrián.

Comentarios como “Mar Contreras es la tía que dice ‘femenina, no feminista’” o “Mar diciéndole a Adrián que todos tienen derecho a una segunda oportunidad, pero olvidando que lo que hizo fue un delito”, comenzaron a viralizarse.

Sin embargo, varios usuarios extendieron la crítica a todos los habitantes que le mostraron apoyo: “Espero así también funen a Aldo, Aarón y Facundo que están haciendo lo mismo, no sean hipócritas”, escribió una internauta. Otro mensaje apuntó directamente a Facundo: “Facundo estuvo mam*ndo toda la semana que se iba a ir Adrián, pero como regresó, está cambiando su libreto”.

Dalílah Polanco, por su parte, fue reconocida por internautas como la única que no abrazó ni respaldó a Adrián. “Dalilah fue la única que realmente no dejó el tema del lado ni lo minimizó, se mantuvo en su posición y fue frontal en decírselo”, se lee en un comentario destacado.

En su posicionamiento del domingo, Dalílah confrontó a Adrián Di Monte y le comentó:

“Quiero que te vayas porque desgraciada o agraciadamente, yo entré a esta casa con información; información que, supongo, para jugar de manera correcta debí dejar afuera, pero no puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó de una u otra manera y no me ha permitido convivir libremente contigo como lo he hecho con otros, y creo que lo has notado. Si no es así, qué bueno, porque no quiero ser grosera. Sin embargo, yo te nominé y me parece correcto estar parada aquí diciéndote estas palabras”, dejó en claro la actriz.

Además de las críticas directas, varias opiniones condenaron lo que consideran una estrategia de lavado de imagen: “Muchos hombres siguen sin entender que no por tener mamá, hermanas, esposas y demás figuras femeninas en su vida están eximidos de ser agresores, y Adrián es el claro ejemplo, está cabrona la campaña de lavado de imagen que le están haciendo a este pendej*”.

Las acusaciones contra Adrián Di Monte

Desde antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte ya era uno de los participantes más polémicos debido a las graves acusaciones de violencia que pesan sobre él.

Su exesposa, la actriz y cantante Sandra Itzel, lo denunció públicamente por presunta violencia física, psicológica, económica y emocional, narrando episodios de control, insultos, humillaciones y agresiones a lo largo de su relación. Estos señalamientos, expuestos en entrevistas y redes sociales, han generado un fuerte rechazo hacia el actor cubano.

El descontento creció aún más cuando, tras su presentación como habitante de la casa, volvió a circular un audio en el que presuntamente se le escucha justificando feminicidios con comentarios violentos y misóginos. La frase “Entiendo a los psicópatas que matan mujeres, porque las mujeres no se callan la boca” causó indignación inmediata entre el público, reforzando la percepción de que su presencia en el reality resulta inaceptable para una gran parte de la audiencia.

A estas denuncias se sumaron testimonios de personas cercanas, como una vecina que afirmó en TikTok que en su edificio colocaron una fotografía de Di Monte en la entrada para prohibirle el acceso. Estos relatos han alimentado la campaña en redes sociales para exigir su expulsión, convirtiéndolo en uno de los participantes más rechazados de la temporada incluso antes de tener una oportunidad real de convivir dentro del programa.

Para miles de televidentes, mantenerlo en el programa sería una forma de encubrir o minimizar el testimonio de Sandra Itzel y las voces de otras mujeres que han vivido situaciones similares, por lo que las campañas para eliminarlo son cada vez más visibles y organizadas.

Además, cabe apuntar que la producción del programa estuvo en el ojo del huracán la temporada pasada, cuando decidieron invitar a Adrián Marcelo al reality show.