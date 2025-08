Olivia Collins llora y se muestra desesperada en La Casa de los Famosos México 3: “Es un circo de egos”

La actriz rompió en llanto en este reality show

Entre lágrimas y visiblemente afectada, Olivia Collins expresó su incomodidad con el ambiente que se vive dentro de La Casa de los Famosos México 3.

Durante una conversación sincera con Facundo en el vestidor, la actriz soltó una frase que resumió su sentir: “Esto es un circo. Un circo de egos. Y ahí me incluyo”.

Collins, sin filtros ni poses, habló de lo que significa estar en un reality donde muchos buscan destacar a toda costa.

“Aquí todo el mundo quiere aparecer. Si las cámaras te ven, qué bueno. Y si no, pues también. Yo no quiero estar fingiendo. No es para mí”, dijo con un tono firme.

La actriz está nominada y en peligro de salir esta noche. Crédito: Televisa

Olivia Collins está cansada del juego

Se mostró cansada del juego de apariencias y de la presión constante por llamar la atención. Dijo que hay quienes bailan, gritan o exageran para sobresalir frente a las cámaras, algo que a ella no le interesa.

“Prefiero mi paz. A mí me gusta verme bien porque siempre ha sido así, pero no quiero formar parte de este show forzado”, explicó.

Lo más fuerte del momento fue cuando Olivia confesó sentirse triste, pero no por ella, sino por la idea de fallarles a sus hijas o decepcionar al público que la apoya.

“No creo que los esté decepcionando. Ellos ya saben cómo soy. Saben que vine a intentarlo”, dijo mientras se secaba las lágrimas.

Olivia Collins se defiende durante la cena de nominados. (ViX)

¿Olivia Collins se arrepiente de entrar al juego?

A pesar del ambiente, Collins aseguró que no se arrepiente de haber entrado al programa. Para ella, la experiencia le sirvió para reafirmar algo importante: su amor por la tranquilidad y su vida fuera de la televisión.

“Me encanta mi soledad. Siempre he salido adelante sola. Mi vida está bien y eso me lo recordó esta experiencia”.

La tercera temporada del reality ya comenzó Crédito: lacasafamososmx

También criticó el tipo de convivencia dentro de la casa. Dijo que hay demasiadas charlas superficiales y comportamientos que no van con su forma de ser.

“A veces me identifico más con los que se quedan callados que con los que están diciendo tonterías todo el tiempo”, comentó. “Me gusta cuando alguien habla con el corazón”.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Olivia reconoció que, para alguien como ella, con problemas auditivos y una personalidad más reservada, este tipo de formato puede ser muy pesado. “No es una competencia de actuación, es una competencia de quién hace más ruido. Y eso no es lo mío”, aceptó sin rodeos.

Aunque algunos ven en este reality una oportunidad para brillar, Collins ve otra cosa. “Yo ya gané. Me quedó claro que mi vida afuera está bien, que no tengo que forzar nada”.

Así, sin necesidad de gritar o hacer escándalo, Olivia dejó una reflexión que va más allá del show: ser uno mismo no siempre da popularidad, pero sí da paz.

Adrián Di Monte, Olivia Collins, Elaine Haro y Priscila Valverde se mantienen en la placa de nominados. (Foto: @lacsadelosfamososmx, Instagram)