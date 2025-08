¿Quién es el exnovio de Elaine Haro que aseguran que es idéntico a Aaron Mercury?

(Instagram)

La Casa de los Famosos México 2025 sigue dando de qué hablar y en redes sociales varios fans del programa esperan que un romance inicie entre Elaine Haro y Aaron Mercury.

Aunque aún va poco tiempo desde el estreno del programa, hasta Ninel Conde los está incentivando, pues asegura que nota tensión entre ambos.

Si bien, Elaine ha asegurado que no está interesada, recientemente una plática con Mariana Botas llenó de esperanza a los fans de este shippeo.

Su anuncio género mucha polémica al no mostrar pruebas. (Instagram @elaineharomusic)

¿Qué dijo Elaine Haro sobre Aaron Mercury?

Durante una plática con Mariana Botas en la suite del líder de La Casa de los Famosos México, Elaine Haro dejó ver que Aaron Mercury le despierta recuerdos de una antigua relación.

Acostadas sobre la cama, las actrices compartieron confidencias que rápidamente captaron la atención de los fans del reality show.

“Es que estos días no me he podido sacar de la cabeza a Aaron, es que se parece mucho a mi ex”, dijo Elaine de forma espontánea.

Mariana, sorprendida, respondió: “Ay no, güey, ya, y te lo dije ayer y tú de ‘claro que no’”.

Usuarios en tiktok no tardaron en reaccionar (VIX)

Elaine reafirmó su impresión: “Pues claro que no, pero se me hace rarísimo que lo veo, su forma de ser y digo: no, pero fuera de eso me cae muy bien”.

Aunque no mencionó nombres, los fans no tardaron en especular a quién se refería.

¿Quién es el ex de Elaine que se parece a Aaron Mercury?

De acuerdo con seguidores en redes, el exnovio al que Elaine podría estar haciendo referencia es Alan Sandoval, también conocido como Saib Alan.

(Instagram)

La actriz mantuvo una relación con él en 2021, cuando ambos compartían contenido juntos en TikTok, incluyendo videos cómicos y bailes.

Alan nació en 2001 y se ha convertido en una figura destacada de redes sociales. Solo en TikTok acumula 8.4 millones de seguidores y más de 240 millones de “me gusta”. Además, ha sido invitado a eventos como los Kids’ Choice Awards México.

(Instagram)

La comparación entre Alan y Aaron Mercury no ha pasado desapercibida: ambos son jóvenes, de complexión delgada, piel clara, cabello oscuro y se desenvuelven en el mundo digital.

¿Su ex más reciente también se parece?

Antes de entrar a La Casa de los Famosos, Elaine mantuvo una relación con Moisés Peñaloza, actor nacido en 1991. Con una carrera en televisión que incluye proyectos como Vecinos, Una familia de diez y Diseñando tu amor.

Así como Alan y Aaron, Moisés también tiene el cabello negro y piel clara, aunque con un perfil más maduro y actoral.

(Instagram)