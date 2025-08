¿No sabes qué ver? Estas son las 10 mejores películas de HBO Max México para disfrutar el fin de semana

"Until Dawn", es la película más vista de la plataforma. (Captura de pantalla)

Las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming siguen evolucionando, y HBO Max se mantiene como una de las más destacadas en Latinoamérica.

Con un catálogo que combina producciones originales y contenido internacional, la plataforma ha logrado colocar varias de sus series entre las más vistas del país, impulsadas por tramas envolventes, actuaciones sólidas y una fuerte presencia en redes sociales.

A continuación, te presentamos el ranking de las 10 películas más vistas hoy 1 de agosto en HBO Max México. Esta lista refleja las tendencias más recientes entre los usuarios y puede ayudarte a decidir qué ver si estás en busca de una nueva historia para comenzar.

Las 10 películas más vistas en HBO Max

Until Dawn: Noche de Terror Credito: SonyPicturesMéxico

Until Dawn: Noche de Terror

En esta adaptación del popular videojuego de terror, un grupo de amigos atrapado en un bucle temporal debe sobrevivir a versiones cada vez más violentas de su destino mortal... antes de quedarse sin vidas.

Wicked

Esta producción es considerada de los mejores musicales de Broadway y está basado en la novela de Gregory Maguire “Wicked: Memorias de una bruja” pero también es la precuela de la famosa historia del Mago de Oz. Crédito: Universal Pictures

Cynthia Erivo y Ariana Grande estelarizan esta adaptación del exitoso musical que explora la historia jamás contada de las brujas rivales Elpabha y Glinda.

Everest

Cuando una feroz tormenta azota el Everest, unos montañistas deben luchar por sobrevivir en la cumbre más implacable de la Tierra.

Escape bajo Fuego

Gerard Butler protagoniza este thriller como un agente de la CIA que debe escapar de Afganistán cuando fracasa su misión encubierta.

El Hijo del Diablo

El pacífico hijo menor de Satán debe ir a Nueva York para regresar a sus hermanos al infierno antes de que sea demasiado tarde.

Son como niños 2

Lenny se ha trasladado con su familia a la pequeña ciudad donde tanto él como sus amigos se criaron. En esta ocasión, los adultos serán quienes reciban toda una lección de sus propios hijos.

Una película de Minecraft

Ha llegado el primer vistazo de "Una película de Minecraft", la adaptación cinematográfica del aclamado videojuego Créditos: Youtube/Warner Bros. Pictures

La primera adaptación en vivo para la pantalla grande del videojuego más vendido de todos los tiempos.

Loco y estupido amor

Luego de que su esposa le dice que quiere divorciarse, Cal experimenta la vida de soltero sin éxito. Hasta que un día empieza a recibir consejos de un joven mujeriego.

Pecadores

Una historia de terror sobre el lado sobrenatural de la historia afroamericana, donde el pasado y el más allá se tocan. Pecadores con Michael B. Jordan. Estreno, viernes 4 de Julio, (Max)

Dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

IT (ESO)

Cuando los niños del pueblo comienzan a desaparecer, un grupo de chicos se enfrentan a sus peores temores al encarar al malvado payaso Pennywise.

Más sobre el catálogo de HBO

"Pennywise, el payaso bailarín, estará de regreso con la nueva serie "Welcome to Derry", que se estrenará próximamente en HBO Max (Foto: Max)

HBO Max es una plataforma de streaming que reúne series y películas tanto de HBO, Warner Bros, el mundo de DC, Cartoon Network y contenido original (Max Originals) que ofrece a sus suscriptores más de 13 mil horas de entretenimiento.

En diciembre de 2010 lo que comenzó como un canal de televisión contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena por cable más importante de ese país.

Luego comenzó su expansión a otros países pero ahora como plataforma de streaming, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones. Actualmente la plataforma cuenta con más de 95 millones de suscriptores.

Algunos de los títulos de originales de HBO y Max Originals que han dado mucho de qué hablar son The Last Of Us, Succesion, Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Euphoria, The Idol y Game of Thrones, entre otras.

La empresa también tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

A diferencia de sus competidoras como Disney+ o Netflix, en HBO Max no hay límite de registros en dispositivos, aunque sí limita la reproducción simultánea a tres dispositivos y la creación de perfil es de máximo cinco por usuario.