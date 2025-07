Karina Torres ‘explota’ contra Emilio Azcárraga y productora de La Casa de los Famosos México: “No me importa Televisa” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Karina Torres, influencer trans y conocida integrante de Las Perdidas, generó revuelo en redes sociales tras expresar de forma contundente su sentir respecto a la ausencia de representatividad trans en la tercera edición de La Casa de los Famosos México 2025.

En una de sus transmisiones, la youtuber se pronunció respecto a la productora del reality y a la figura de Emilio Azcárraga, dirigente de Televisa, en un tono sarcástico que, aunque buscaba el humor, no pasó desapercibido para su audiencia.

El comentario surgió luego de que las especulaciones la señalaran como posible candidata para formar parte del elenco de la nueva temporada, un rumor que entusiasmó a buena parte de su comunidad de seguidores. Al no verla en la lista oficial de participantes, la reacción no se hizo esperar y Karina decidió externar su opinión delante de sus fans.

En la transmisión, Karina Torres expresó: “No me importa que me saquen de Televisa, pero yo voy a ir a hacer desmadre a La Casa de los Famosos México. Le voy a reclamar a la productora, escúchalo bien nena, el motivo por qué no metió a una trans. Le voy a decir ‘Qué onda mija’, a ver cuéntame, siéntate, pásale a mi oficina con Emilio Azcárraga’. Le voy a decir a Azcárraga ‘¿Qué onda papi? Vamos a platicar junto a la productora aquí unas cositas’, vengo a hablar contigo hija ja, ja, ja. Vengo a hablar contigo Rosa María Noguerón”, bromeó la famosa integrante de Las Perdidas.

La querida integrante de ‘Las Perdidas’ fue la estrella que el público más solicitó para la tercera temporada del reality show de San Ángel Crédito: -Fb- Chulada MX

Aunque el mensaje fue en tono de broma y acorde con el estilo irreverente que caracteriza a la influencer, la declaración encendió reacciones entre seguidores que sí esperaban verla dentro del proyecto y entre quienes consideran relevante el reclamo sobre la inclusión de personas trans en los contenidos de televisión abierta.

Karina también subrayó el deseo y convicción de buscar visibilidad para la comunidad trans, empleando el humor como canal para exponer una inquietud que comparten varios seguidores y activistas.

En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes celebraron el humor de Karina y su forma directa de expresar inconformidades, y otros que lamentaron que, pese al interés de la audiencia, la influencer no fuera llamada para sumarse al elenco de la tercera edición de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres es una influencer y figura pública identificada como mujer trans, reconocida por su participación en el colectivo Las Perdidas, grupo que desde hace años ha ganado relevancia en redes sociales y medios mexicanos por su contenido dirigido a la comunidad LGBT+ y su sentido del humor irreverente.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

A través de sus plataformas digitales, Karina comparte contenidos relacionados con su vida personal, historias virales y reflexiones sobre inclusión y diversidad, construyendo un espacio de visibilidad para otras personas trans y miembros de la población LGBT+. Además de viralizarse por sus bromas y ocurrencias, su voz se ha transformado en un referente sobre la importancia de la representación y la participación de personas diversas en los medios mexicanos.