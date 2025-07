Anabel Ferreira confiesa que saltó de un balcón a otro en el piso 17 para escapar de una violación: “Alboroto la hormona”

Anabel Ferreira revela que saltó de un balcón para escapar de un intento de violación en Acapulco (Foto: Azteca)

“Grité hasta quedarme afónica”. Con esa frase, Anabel Ferreira evocó el momento en que, enfrentada a una agresión sexual inminente, recurrió al único recurso que le quedaba: su voz.

La actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en televisión y recientemente vista en MasterChef Celebrity México, relató en una entrevista con la periodista Matilde Obregón cómo, tras pedir auxilio con todas sus fuerzas, los vecinos acudieron en su ayuda y pudo contactar a la policía.

El episodio, ocurrido hace años en Acapulco, marcó un antes y un después en su vida, aunque permaneció en silencio durante mucho tiempo.

La noticia principal, revelada en la conversación con Matilde Obregón y recogida por diversos medios, es que Anabel Ferreira saltó desde el balcón de un departamento en el piso 17 para escapar de un intento de violación.

La actriz mexicana contó que el agresor era un hombre con quien había aceptado salir, pero dejó claro que no quería tener relaciones sexuales (Foto: Twitter / @ElyElleLaserie)

La actriz nunca había compartido públicamente este hecho, motivada por el temor y la culpa que la acompañaron durante años. Según explicó, la decisión de hablar surgió a raíz del movimiento ‘Me Too’, que le permitió comprender que la responsabilidad no recaía en ella.

Durante la entrevista, Ferreira detalló que el agresor era un hombre con quien había aceptado salir. Él la invitó a su departamento y, aunque ella fue clara al expresar que no deseaba mantener relaciones, el hombre insistió.

“A mí no me cayó el 20 de que este cuate me iba a violar. Él me dijo ‘vamos a mi depa’, le dije que sí, pero que no me quería acostar con él, no quería tener sexo. Fue insistente, llegamos y quizá dijo ‘aquí la convenzo’, le alborto la hormona y cede. Sí se alborota, pero una sabe hasta dónde quiere llegar”, relató la actriz en la entrevista difundida por Matilde Obregón.

Ferreira relató que el episodio ocurrió en un departamento del piso 17 y que logró pedir ayuda a los vecinos y contactar a la policía (TV Azteca)

La situación escaló hasta el punto en que Ferreira se vio obligada a tomar una decisión extrema. Se encontraban en un departamento en el piso 17, y ante la insistencia y el peligro, optó por saltar al balcón del departamento contiguo, poniendo en riesgo su vida para evitar la agresión.

“Estábamos en el piso 17 y había un balcón, pero en el departamento de al lado había otro y me brinqué. Lo interesante fue que hasta que pasó lo del Mee Too yo no le conté a nadie porque en el fondo sentía que era mi culpa porque había aceptado ir”, explicó la actriz, subrayando el peso de la culpa y el silencio que la acompañaron durante años.

La actriz saltó de un balcón a otro. Crédito: Matilde Obregón

Tras el incidente, Ferreira no volvió a tener contacto con el agresor, quien, según supo después, se mudó a otra ciudad. El impacto emocional del suceso fue tan profundo que la actriz recuerda haber gritado hasta perder la voz.

“Yo había sido clara y cuando empezó el movimiento pude hablar. No es no desde siempre. Después supe que se fue a vivir a otro lado. Hubo gente que se enteró, grité hasta quedarme afónica. Los de al lado de ayudaron, le hablé a la policía”, concluyó en la entrevista disponible en YouTube.