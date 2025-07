Nicola Porcella rompe el silencio sobre el audio viral donde expondría las preferencias sexuales de Fernando Colunga | Video

(Imagen: Televisa // IG: @nicolaporcella12)

Nicola Porcella desató controversia en redes sociales porque supuestamente habló sobre las preferencias sexuales de Fernando Colunga, así como del sueldo que el galán de telenovelas habría percibido por su participación estelar en ‘Amanecer’.

Aunque el actor peruano no mencionó el apellido de su colega en el audio difundido por el programa de YouTube ‘Kadri Paparazzi’, los detalles en sus declaraciones provocaron que el público hiciera sus propias conjeturas.

El actor desmintió haber hablado de la orientación sexual de su colega IG: @nicolaporcella12

“No digo la palabra que dice ahí”: Nicola Porcella

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México 2023′ reapareció en su cuenta de Instagram para contar su versión sobre lo sucedido.

“Si hago esta historia no es por mí, es por el respeto que le tengo a Fernando. Primero, no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso y no es así, no digo nada de eso, ahí está, pueden escucharlo. Segundo, lo único que hago es enaltecer de una persona que tiene una trayectoria impresionante”, dijo.

Nicola Porcella comparte roles con Fernando Colunga y Livia Brito en la nueva novela 'Amanecer'. IG

De esta manera, no solo desmintió las especulaciones, también confirmó indirectamente que sí es él quien habla en el audio, pero sus declaraciones estarían fuera de contexto.

“Se lo he contado a Rafael, que a veces la gente dice cosas, pero yo admiro a Fernando, por cómo ha llevado su vida privada, por cómo lleva su carrera, por la familia que tiene, por como vive, entonces no inventen cosas”, continuó.

Por último, reiteró su admiración por Fernando Colunga: “Yo entiendo que se la agarren conmigo, que me odien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí y a las cuales admiro”.

Fernando ha negado que se haya convertido en padre, pues dijo que no tiene prisa en casarse ni en tener hijos (YouTube/Mara Patricia Castañeda)

Hasta el momento, Fernando Colunga no se ha pronunciado al respecto.

Fernando Colunga se convirtió en padre por primera vez con Blanca Soto

Tras meses de rumores, Juan Osorio confirmó que Fernando Colunga tiene una relación amorosa con Blanca Soto y destapó que en marzo de 2024 le dieron la bienvenida a su primer hijo, cuyo nombre no ha trascendido públicamente.

Los actores tendrían un hijo de 1 año dos meses de edad |Programa Hoy

“Él va a reflejar en la pantalla algo muy especial en este proyecto, que Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al vivir la experiencia de la paternidad al hombre le cambia todo, o sea, está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, contó en entrevista para el programa ‘Hoy’.

Según Osorio, la experiencia de la paternidad ha transformado al actor y ha influido positivamente en su interpretación de ‘Leonel’ en la telenovela ‘Amanecer’.

Hasta ahora, ni Colunga ni Soto han hecho declaraciones públicas sobre el nacimiento, aunque se calcula que el bebé tendría más de un año de edad.