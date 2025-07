La Casa de los Famosos México 3 cambia de cara con un nuevo estilo: New Art Deco | Entrevista con Rosa María Noguerón

El reality show comenzó la noche de este domingo - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este domingo con una transformación visual que salta a la vista desde el primer momento: el lugar donde vivirán los famosos cambió por completo.

Aunque la casa sigue midiendo aproximadamente 500 metros cuadrados, ahora luce un diseño completamente distinto, inspirado en el estilo New Art Deco.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO la productora del reality, Rosa María Noguerón, explicó que este nuevo diseño busca que el público pueda identificar de inmediato a qué temporada pertenece cada imagen o escena.

“Es importante que la gente diga: ‘esto pasó en tal temporada’, solo con ver el arte de la casa”, comentó.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. Crédito: José Luis Cruz/Infobae México

La Casa de los Famosos 3 tuvo un cambio total

El cambio no es solo de colores. El mobiliario, la distribución de los espacios y hasta los nombres de las habitaciones fueron pensados para darle una identidad clara a esta nueva edición.

El sillón principal, por ejemplo, dejó atrás su forma tradicional y ahora es circular. Hay una fogata, un gimnasio y un jardín, todo con un diseño que mezcla lo moderno con detalles clásicos.

Las dos habitaciones principales se llaman Día y Noche, una forma sencilla de dividir a los habitantes, pero que también busca conectar con el público.

“Nos imaginamos a la gente diciendo: ‘Amo al team Día’ o ‘Amo al team Noche’”, explicó Noguerón.

La Casa de los Famosos México 2025 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos México 3, mismas reglas

La esencia del programa sigue siendo la misma: 15 famosos estarán encerrados e incomunicados durante 10 semanas. El objetivo es mostrar cómo cambian sus emociones, relaciones y comportamientos al estar bajo presión constante y sin contacto con el exterior.

“Hacer este programa es de valientes, tanto para los que entran como para los que lo hacemos afuera. No sabemos qué va a pasar. Las personalidades cambian, algunos se apagan, otros sacan su verdadero carácter”, dijo la productora.

La casa no solo es el escenario. Es parte del juego. Está pensada para que los habitantes se enfrenten no solo entre ellos, sino también a sus propias emociones. El estilo New Art Deco ayuda a crear esa atmósfera, más elegante, pero también más intensa.

Luis Rodríguez (El Guana), Ninel Conde, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

¿Qué es el estilo New Art Deco?

El New Art Deco es una versión moderna del diseño Art Deco, muy popular en los años 20 y 30. Se caracteriza por usar líneas rectas, figuras geométricas, colores contrastantes y materiales como metal, mármol, vidrio o terciopelo.

En esta temporada de La Casa de los Famosos México, este estilo se usa para darle un toque elegante y diferente al espacio donde convivirán los participantes durante 10 semanas.

El programa ya inició transmisiones