¿Siete camionetas? Estas fueron las exigencias de Lindsay Lohan para ir al programa ‘Hoy’

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan asistieron como invitadas especiales al programa ‘Hoy’ para promocionar ‘Otro viernes de locos’, la secuela de la exitosa película que lanzaron hace más de 20 años.

Su visita sorprendió al público mexicano, pues muy pocas veces artistas de talla internacional acuden a programas de televisión en México para promover sus proyectos. En el caso de películas, los actores solo asisten a la premier y conceden entrevistas para algunos medios.

¿Cuáles fueron las exigencias de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis para ir a ‘Hoy’?

Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Arath de la Torre fueron los encargados de entrevistar a las estrellas. La charla transcurrió con tranquilidad, pues actrices fueron flexibles con las preguntas.

Minutos después de que concluyó el programa, Andrea Rodríguez -productora del matutino- sostuvo un encuentro con medios de comunicación afuera de televisa, donde reveló que tardó aproximadamente un mes negociando la visita y reveló cuáles fueron sus exigencias para asistir.

“Me pidieron que entraran dos camionetas aquí, que así entraron. Y al final nos pidieron que si de regreso podía entrar la camioneta porque una de sus maquillistas está embarazada”, contó.

Respecto al catering -servicio de comida-, Rodríguez aseguró que no pidieron nada extraordinario.

“Nos pidieron cositas como muchos piden, refrescos de cola de diferentes marcas, crema de cacahuate, algunos crotones, leche de avena, pero normal, como cualquiera”, dijo.

Andrea Legarreta lanza contundente reclamo contra los artistas que pelusean al programa ‘Hoy’

La conductora también habló con la prensa sobre la visita de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis al programa. Sin profundizar en detalles, aseguró que ambas artistas son muy amables y sencillas, contrario a otros artistas mexicanos que incluso han despreciado el programa.

“Yo no encuentro ningún motivo para hablar mal. Me parece que son amables, son unas estrellas le guste o no al mundo, su actitud fue mejor que muchos de aquí que han hecho... algunos que luego no quieren ni venir porque nos pelusean”, dijo.

La conductora no mencionó a nadie en especial.

Ellos son los artistas internacionales que han visitado Hoy

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis no son las primeras estrellas internacionales que acuden al matutino de Televisa, pues han sido varios los que han pisado el foro durante sus más de 20 años de historia.

A continuación te compartimos algunos:

Paris Hilton

Liam Payne

Sophie Ellis Bextor

Jenifer López

Shakira