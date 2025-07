Colectivos de nuevas masculinidades piden no promover el machismo tras declaraciones de ‘Chicharito’: “No es un estilo de vida”

Los colectivos hicieron un llamado a que los famosos sean responsables con sus publicaciones. | Jovani Pérez

Colectivos de nuevas masculinidades expresaron su rechazo a los polémicos comentarios que realizó recientemente el futbolista, Javier ‘El Chicharito’ Hernández, en contra de la igualdad de género.

En redes sociales, los colectivos GENDES y RacismoMX calificaron como “provocadores” los comentarios del deportista, al acusar que refuerzan los “roles y estereotipos machistas” por referirse a los hombres como “protectores” y a las mujeres “como si fueran mercancía”, lo que a su vez descalifica la lucha contra el patriarcado.

“En los últimos días, el futbolista Javier “Chicharito” Hernández ha difundido mensajes en redes sociales que refuerzan roles y estereotipos machistas: hombres proveedores y “protectores”, mujeres sumisas y de “alto valor” como si fueran mercancía.

“Además, ha lanzado mensajes provocadores que descalifican la lucha por los derechos de las mujeres y de los hombres que se atreven a cuestionar y transformar los mandatos patriarcales”, se lee en la publicación.

Aseguraron que este tipo de discursos “no son inocentes ni opiniones personales”, sino “opiniones públicas que generan violencia simbólica que tienen un impacto real” en una sociedad donde aún dominan los feminicidios, la desigualdad y la discriminación estructural, por lo que cuando los reproducen figuras públicas como ‘El Chicharito’, “sus efectos se amplifican y se normalizan”.

“Lo que se dice desde la fama importa y lo que se comparte desde el privilegio también”, resaltaron.

Por ello, ambas organizaciones aseveraron que “el machismo no es un estilo de vida ni una identidad masculina”, enfatizando que es “una estructura de poder que alimenta las desigualdades, legitima las violencias, refuerza la idea de que los hombres son superiores a las mujeres y excluye a quienes no encajan en este molde”.

“Ante esta grave situación, como organizaciones que trabajan por la igualdad sustantiva, la erradicación de violencias y en contra de todas las formas de discriminación, nos pronunciamos y alzamos la voz”, añadieron.

Por ello, hicieron un llamado a que personas con millones de seguidores actúen con responsabilidad y promuevan relaciones de respeto, igualdad y buen trato, así como a reflexionar “¿Qué mensajes validan los hombres cuando mantienen silencio? y “¿Qué modelo de masculinidad se promueve cuando se aplauden este tipo de discursos?“, así como el impacto de que las figuras públicas manden mensajes que perpetúan la violencia.

“Hoy más que nunca necesitamos figuras públicas que actúen con responsabilidad, autocritica y que tengan acciones claras que promuevan relaciones de respeto, igualdad y buen trato. Ser hombre no debería significar ejercer poder sobre otros; ser famoso no debería ser sinónimo de impunidad.

“(...) También hacemos un llamado a los medios, marcas y espacios de influencia a no normalizar ni premiar actitudes machistas, misóginas y racistas. Hay muchas formas de ser hombre sin reproducir violencia. Y muchas maneras de usar la fama para construir, no para dañar. El entretenimiento con violencia, no es entretenimiento, es violencia”, concluyó.