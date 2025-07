‘Chicharito’ Hernández se arrepiente de comentarios machistas tras castigo de la FMF y Chivas: “Nunca fue mi intención herir”

El delantero mexicano dijo estar reflexionando sobre sus recientes declaraciones. (Jovani Pérez)

Después de varios días en el ojo del huracán, Javier “Chicharito” Hernández rompió el silencio. Luego del revuelo causado por un video en el que fue acusado de emitir comentarios machistas y retrógradas, el delantero mexicano ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales, reconociendo el impacto de sus palabras y asegurando que su intención jamás fue dañar u ofender a alguien.

Los recientes videos compartidos por ‘Chicharito’ provocaron una ola de críticas entre propios y extraños. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta la periodista Marion Reimers, así como diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron al respecto, exigiendo un compromiso más serio por parte de los deportistas con los valores de inclusión, respeto y equidad de género.

Tras ser blanco de señalamientos, el actual delantero de las Chivas Rayadas de Guadalajara volvió a aparecer en redes sociales. Fue durante la mañana de este jueves 24 de julio, cuando a través de una historia en su perfil de Instagram, Hernández aclaró la situación y ofrecer una “disculpa” por lo que, según señaló, fue un malentendido.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”, comentó el ariete mexicano.

Posteriormente, Javier abundó en el error que cometió tras emitir sus declaraciones y la enseñanza que esta la dejó. Por último, señaló la manera en que buscará crecer de manera personal y obtener una “mejor versión” de él mismo.

“Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia”, finalizó el exdelantero del Manchester United.

