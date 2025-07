Proponen nombrar salones del Congreso de CDMX como Ernesto “Che Guevara” y Fidel Castro Ruiz

El diputado Ernesto Villareal Cantú propone nombrar salones del Congreso de CDMX como 'Ernesto Che Guevara' y 'Fidel Castro Ruiz'. (CRÉDITO: Jesús Aviles | Infobae México)

El diputado Ernesto Villareal Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para denominar los salones 2 y 3 del segundo piso del edificio de Gante 15 como “Ernesto Che Guevara” y “Fidel Castro Ruiz”, respectivamente. La propuesta fue realizada a nombre propio y de la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, de Morena.

Durante la presentación, Villareal citó al líder cubano: “Condenadme, no importa, la historia me absolverá, comandante Fidel Castro”. Expresó que la iniciativa no solo propone la nueva denominación de los salones, sino que “pretende reivindicar la memoria histórica de nuestra Ciudad de México y la vocación de nuestro país”.

Villareal explicó que la propuesta surge como una respuesta ante “los intentos burdos y sesgados de reescribir nuestra historia, de borrar de un plumazo figuras que, les guste o no a algunos, son innegables protagonistas de eventos de transformación del siglo 20”.

El legislador hizo referencia directa a la decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo de retirar las representaciones de Fidel Castro y el Che Guevara de espacios públicos en la colonia Tabacalera. Calificó esta acción como resultado de “Una profunda ignorancia o peor aún, un cálculo político deleznable”.

El diputado subrayó que la posición respaldada junto a Xóchitl Bravo no responde a “una adhesión dogmática a una ideología particular, sino un reconocimiento objetivo y argumentado de un hecho histórico innegable en la Ciudad de México”.

Recordó que en la capital, Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron, organizaron y planearon la expedición del Granma en 1956. “Sin la hospitalidad y el refugio que México brindó, un hito de esta envergadura en un mundo polarizado, el de la Guerra Fría, simplemente no habría sido posible”, afirmó.

El legislador indicó que la designación de los salones no constituye una “defensa ideológica de los personajes”, sino que busca “reconocer el papel crucial que nuestras ciudades desempeñaron en el establecimiento de hechos de talla global”.

Reconoció que es necesario mantener una mirada crítica sobre el desarrollo del socialismo cubano, así como sobre las virtudes y errores de sus líderes. Según Villareal, “negar que la revolución cubana representó un parteaguas global que forzó una reevaluación de los modelos económicos y sociales predominantes sería un acto de ceguera histórica”.

Afirmó que la Ciudad de México no fue “un mero espectador, sino el escenario donde se fraguaron estos eventos trascendentales” y que “honrar su memoria en estos espacios es reconocer la profunda interconexión con los grandes movimientos sociales y políticos de transformación del siglo 20”.

Villareal añadió que la propuesta cuenta con fundamento legal, ya que el reglamento del Congreso de la Ciudad de México permite denominar salones con nombres de personas que hayan aportado beneficios trascendentes a la ciudad.

Rojo de la Vega crítica la propuesta

Alessandra Rojo de la Vega rechaza homenajes a Che Guevara y Fidel Castro en Congreso CDMX y propone reconocer a heroínas mexicanas. | Crédito: X (@AlessandraRdlv)

A través de su cuenta en la plataforma de X (@AlessandraRdlv), la edil de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega realizó una publicación antes del inició de la Sesión de Comisión Permanente donde manifestó su rechazo ante la propuesta de nombrar dos salones del Congreso en honor al Che Guevara y Fidel Castro.

Afirmo que, de ser diputada, propondría honrar a mujeres mexicanas como las Madres Buscadoras y a Matilde Montoya, primera médica cirujana del país.

Cuestionó si debe reconocerse a “quienes han luchado por la vida y la justicia” o a “dos dictadores que persiguieron, torturaron y asesinaron a quien pensaba distinto”

Por su parte, el diputado Ernesto Villareal Cantú también se dirigió a la alcaldesa Rojo de la Vega por su publicación en X, para subrayar que “el valor de las madres buscadoras” y de figuras como Matilde Montoya no anula la relevancia histórica de otros personajes.

Villareal señaló que la alcaldesa “no está buscando un diálogo constructivo sobre nuestra memoria” sino “imponer una visión autoritaria y sesgada de la historia”.

En su intervención afirmó que minimizar las figuras del Che y de Fidel como dictadores constituye “una perversión del análisis histórico que ignora el contexto de las luchas antiimperialistas y el impacto global de sus acciones”.

Criticó el uso “cínico y oportunista” del dolor de las madres buscadoras como herramienta política para descalificar adversarios.