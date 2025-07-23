México

Realizan jornada masiva de reforestación en el Parque Cuitláhuac

Se reforestaron 1,000 árboles nativos y especies polinizadoras en Iztapalapa, Ciudad de México

La jornada de reforestación reunió más de 500 voluntarios y sembraron más de 1000 especies

Con la presencia de más de 500 voluntarios, fuentes de gobierno de la alcaldía Iztapalapa y del nuevo CEO de HEINEKEN México, Oriol Bonaclocha; HEINEKEN México y Fundación Azteca celebraron al oriente de la Ciudad de México su segundo voluntariado del 2025.

La iniciativa reunió a varios voluntarios que participaron activamente en la recuperación del Parque Cuitláhuac, un área prioritaria para la restauración ecológica por su relevancia ambiental, al ser un pulmón verde vital para la ciudad.

Claudia de la Vega, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de HEINEKEN México, destacó: “Este tipo de iniciativas, que combinan la convivencia con la responsabilidad social, reflejan que, trabajando juntos, podemos Brindar Momentos de Alegría para Inspirar un Mundo Mejor”

Con estas iniciativas, se mejora la infiltración en el subsuelo, se fortalecen los flujos superficiales y se favorece al reabastecimiento de acuíferos, apoyando el equilibrio del ciclo hidrológico

César Rivas Valdivia, Director de Emprendimiento, Acción Social y Sostenibilidad de Fundación Azteca de Grupo Salinas; César Sánchez Ibarra, Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental; así como Adriana Bustamante Castellanos, encargada de Desarrollo Sustentable de la Alcaldía Iztapalapa, fueron parte de los asistentes.

Con estas iniciativas, se mejora la infiltración en el subsuelo, se fortalecen los flujos superficiales y se favorece al reabastecimiento de acuíferos, apoyando el equilibrio del ciclo hidrológico.

En este esfuerzo colectivo de reforestación, se plantaron especies nativas especialmente seleccionadas por su resistencia y valor ecológico, como Acaciella angustissima, Agastache mexicana, Agave americana, Agave salmiana, Asclepias linaria, Baccharis salicifolia, entre muchas otras.

Voluntariado en Monterrey

Por tercer año consecutivo, HEINEKEN México y Fundación Azteca, llevaron a cabo una reforestación en Monterrey, Nuevo León mediante la siembra de más de 500 ejemplares de árboles nativos y plantas polinizadoras. A través de la iniciativa Un Nuevo Bosque para Brindar un Mundo Mejor, la cervecería impulsa iniciativas ambientales y sociales como parte de la responsabilidad que tienen con el planeta y en línea con su estrategia global de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor

Oriol Bonaclocha, CEO de HEINEKEN México, Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, Cesar Rivas, Director de Emprendimiento y Sostenibilidad de Fundación Azteca y más de 500 voluntarios se dieron cita en el Parque Niños Héroes para la recuperación del parque, un área prioritaria para la restauración ecológica por su relevancia ambiental, al ser un pulmón verde vital para la ciudad.

Se reforestaron 1,000 árboles nativos y especies polinizadoras en Iztapalapa, Ciudad de México

¿Cómo participar en las jornadas de reforestación?

Durante 2025, HEINEKEN México y Fundación Azteca tendrá todavía 2 jornadas en la República Mexicana, para participar y conocer más información sobre las próximas citas puedes consultar: https://www.unnuevobosquesostenible.com/

En el 2024, el programa “Un Nuevo Bosque, para Brindar un Mundo Mejor” logró nueve jornadas en diversas ciudades, logrando plantar más de 11,500 árboles.

